Michelle Bolsonaro no participará en la campaña presidencial de su hijastro Flávio tras el choque que sacudió al Partido Liberal

Michelle Bolsonaro, esposa del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, interviene en una manifestación contra el proceso judicial de Jair Bolsonaro y para exigir la amnistía de todos los acusados ​​de participar en la supuesta conspiración para derrocar al gobierno, en São Paulo, Brasil, el 6 de abril de 2025 REUTERS/Amanda Perobelli

La ex primera dama de Brasil Michelle Bolsonaro descartó participar en la campaña de su hijastro, el senador Flávio Bolsonaro, candidato presidencial del Partido Liberal (PL), y anunció su intención de abandonar la presidencia del ala femenina del partido, conocida como PL Mujer. Según reveló Valdemar Costa Neto, máximo dirigente del PL, Michelle también evalúa renunciar a su candidatura al Senado por el Distrito Federal, en un giro que amenaza con privar al bolsonarismo de una de sus figuras más populares de cara a las elecciones generales de octubre de 2026.

“Creo que ella no quiere participar”, declaró Costa Neto a Rádio Gaúcha, recogido por el portal G1, tras reunirse el miércoles con el precandidato. El dirigente presentó el episodio como superado —“estamos siguiendo con nuestras vidas”—, pero las consecuencias políticas del choque siguen abiertas en el seno del principal partido de la derecha brasileña.

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El conflicto estalló la semana pasada, cuando Michelle publicó dos videos en sus redes sociales denunciando que Flávio la había “humillado” y “maltratado” durante una conversación telefónica sobre estrategia electoral, y le había dicho que era mejor que se mantuviera al margen porque “había llegado ayer y no entendía nada de política”. Flávio negó haber querido ofenderla, pidió disculpas en un comunicado, pero no modificó su postura sobre los acuerdos en disputa.

FOTO DE ARCHIVO: El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro y su esposa Michelle Bolsonaro asisten a una manifestación contra el proceso judicial de Jair Bolsonaro y para exigir la amnistía de todos los acusados ​​de participar en la supuesta conspiración para derrocar al gobierno, en Sao Paulo, Brasil, el 6 de abril de 2025 REUTERS/Amanda Perobelli/Archivo

El origen del conflicto se remonta a finales de 2025, cuando el diputado André Fernandes, presidente del PL en Ceará, anunció el apoyo del partido a Ciro Gomes, del Partido Socialista Brasileño Demócrata (PSDB), para la gobernación de ese estado, con el objetivo de construir una frente opositora contra el Partido de los Trabajadores (PT). Michelle se opuso frontalmente: en declaraciones y videos publicados desde mayo de 2025, recordó que Gomes había tildado a su esposo de “roba gallinas” y “genocida” durante la pandemia de covid-19. Fernandes y Flávio defendieron el acuerdo como una decisión táctica avalada por el propio Jair Bolsonaro.

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El ex presidente cumple una condena de 27 años y tres meses bajo arresto domiciliario por motivos de salud. El Supremo Tribunal Federal lo halló culpable de liderar una organización criminal que intentó un golpe de Estado tras las elecciones de 2022. Desde marzo de 2026 cumple la pena en su domicilio, autorizado por el juez Alexandre de Moraes por razones humanitarias tras ser hospitalizado por neumonía. El pasado miércoles, el fiscal general Paulo Gonet se pronunció a favor de mantener esa medida.

En ese marco, la victoria de Flávio en octubre es vista en el entorno del ex presidente como la principal vía para revertir su situación judicial, lo que explica el intento de concentrar el control de la campaña y reducir los márgenes de Michelle.

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Sin embargo, el capital político de la ex primera dama dentro del partido es difícil de ignorar. Durante su gestión al frente del PL Mujer se convirtió en la figura con mejor imagen del electorado conservador y evangélico, uno de los segmentos más decisivos del padrón. El propio Costa Neto lo reconoció a Rádio Gaúcha: “Ella ha hecho en PL Mujer lo que no sé si otra mujer sería capaz de hacer”. Su ausencia de la campaña supondría perder el principal puente del bolsonarismo con ese electorado, en un momento en que Flávio aparece en empate técnico con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las encuestas.

El partido enfrenta la recta final de la precampaña con una fractura en su núcleo y sin certeza sobre si su figura más convocante estará disponible cuando más se la necesite.

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