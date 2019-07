"Una ola de calor azotó gran parte de Europa durante la última semana de junio de 2019. El evento batió varios récords históricos en lugares concretos de Francia, Suiza, Austria, Italia, Alemania, República Checa y España. En particular, se observó el registro pico de máxima temperatura de todos los tiempos en la Francia metropolitana (antiguo récord de 44,1° C en Conqueyrac, Gard) que se batió el 28 de junio con una nueva marca de 45,9° C, más de 1,5° C por encima de la anterior", sostiene el informe al que tuvo acceso Infobae.