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Cerca de 6 mil estudiantes se beneficiarán con modernización de colegio en Cusco

La iniciativa es desarrollada por la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) en alianza con el Gobierno Regional del Cusco. El proyecto, realizado mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, contempla una inversión superior a los S/ 30 millones

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Foto: Difusión
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La Universidad Tecnológica del Perú (UTP), en alianza con el Gobierno Regional del Cusco, ha dado inicio al proyecto de mejoramiento y ampliación de la infraestructura de la I.E. 50731 “Nuestra Señora de la Natividad de Progreso” en Wanchaq, Cusco. Esta intervención, ejecutada bajo el esquema de Obras por Impuestos, implica una inversión superior a S/ 30 millones y se estima que beneficiará a cerca de 6 mil estudiantes en los próximos años.

Detalles del proyecto y alcance de la modernización educativa

Durante la ceremonia simbólica de colocación de la primera piedra, representantes de la UTP destacaron la importancia de la colaboración institucional para responder a las necesidades de la comunidad educativa local. Jonathan Golergant, rector de la universidad, afirmó: “La educación es un pilar fundamental para el progreso de nuestras regiones y del país. Esta infraestructura educativa moderna y de calidad permitirá que miles de estudiantes aprendan en mejores condiciones y desarrollen plenamente su talento”.

Por su parte, Werner Salcedo, gobernador regional del Cusco, subrayó el valor de la articulación entre el sector público y privado para lograr el desarrollo regional: “Cuando los pueblos se unen con el sector empresarial pueden salir adelante y garantizar su desarrollo. Estoy agradecido con la UTP y con URBI por hacer realidad este proyecto que esperábamos desde hace décadas”.

El proyecto contempla la construcción de un edificio de cuatro pisos más un sótano, que integrará 22 aulas, salones de innovación pedagógica, talleres, biblioteca, laboratorio y sala de usos múltiples, además de la implementación de mobiliario y equipamiento. Los responsables informaron que se ha avanzado en más del 80% de los trabajos preliminares, desmontajes y demolición, permitiendo así el inicio de la etapa constructiva.

Foto: Difusión
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Impacto social y continuidad educativa durante la obra

Para asegurar la continuidad del servicio educativo durante la construcción, los estudiantes realizarán sus clases en la I.E. 51021 Chachacomayoc y la I.E. 50023 República de México, como parte del plan de contingencia.

Úrsula Sánchez, gerente general de URBI Proyectos, empresa especializada en gestión de proyectos sostenibles, resaltó: “Este proyecto representa una intervención integral que combina infraestructura moderna, identidad cultural y estándares técnicos de calidad para generar mejores condiciones de aprendizaje y formar ciudadanos líderes”.

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