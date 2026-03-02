America Inhouse

Así es la Honda PCX 160: confort, tecnología y diseño se encuentran en una sola scooter

Con motor eficiente, freno ABS, tablero TFT y conectividad RoadSync, la nueva scooter responde a la demanda de movilidad urbana más tecnológica en el país

El mercado de motocicletas en
El mercado de motocicletas en Colombia registró 112.310 matrículas nuevas solo en diciembre de 2025, con un crecimiento anual del 34.94%.

La nueva Honda PCX 160 2026 ya está disponible en Colombia con una propuesta renovada que combina tecnología avanzada, confort premium y un estilo moderno y sofisticado, consolidándose como una de las scooters más completas para la movilidad urbana.

Gracias a su diseño y mejoras en conectividad, eficiencia y seguridad, se posiciona como la elección inteligente para quienes buscan soluciones versátiles en su día a día.

Este lanzamiento llega en un momento clave para el país. Colombia se ha consolidado como uno de los mercados de motocicletas más importantes del mundo: Solo en diciembre de 2025 se matricularon 112.310 motocicletas nuevas en el país, y en el acumulado de enero a diciembre el sector registró un crecimiento del 34.94%. Estas cifras reflejan no solo el dinamismo del mercado, sino también el papel cada vez más relevante de la motocicleta en el desplazamiento diario de millones de colombianos.

El sistema de frenos ABS,
El sistema de frenos ABS, Side Stand Switch, alarma integrada y control de tracción HSTC brindan mayor seguridad y control en la Honda PCX 160 2026.

Ante este escenario, la demanda por motos más completas, seguras y tecnológicas es cada vez mayor, y la PCX 160 2026 da respuesta a esa necesidad.

PCX 160: ‘Más que una más’

Desarrollada bajo el concepto ‘Más que una más’, la PCX 160 2026 es una scooter que va más allá de lo convencional, diseñada para quienes desean mejorar su experiencia diaria en la ciudad. Para lograrlo, Honda adoptó la filosofía Personal Comfort Experience, orientada a ofrecer comodidad personalizada, ergonomía optimizada y una conducción suave y placentera, incluso en trayectos exigentes.

La PCX 160 2026 destaca por un estilo moderno y atractivo, con líneas deportivas, detalles refinados y rines dinámicos que le otorgan carácter. Su nueva pantalla TFT a color personalizable no solo mejora la visualización, sino que también refuerza la sensación de conducir una moto de mayor cilindraje, gracias a una interfaz avanzada y estética premium.

La Honda PCX 160 2026
La Honda PCX 160 2026 llega a Colombia mostrando tecnología avanzada, confort premium y un moderno diseño para la movilidad urbana.

Tecnología inspirada en motos de mayor cilindraje

Uno de los grandes diferenciales de la Scooter es su dotación tecnológica. La marca japonesa ha integrado características propias de motocicletas de gamas superiores, adaptándolas a un formato urbano y accesible. Entre sus novedades destacan:

  • Honda RoadSync, una función que se conecta al celular y permite controlar llamadas, música y notificaciones directamente desde el manillar, sin perder la atención en el camino.
  • Iluminación Full LED, para mayor visibilidad y un look más sofisticado.
El motor monocilíndrico de 156.9
El motor monocilíndrico de 156.9 cc con sistema eSP+ destaca por su eficiencia, bajo consumo, mínimo ruido y rápidas respuestas en tránsito urbano.
  • Baúl bajo el asiento de 30 litros, con capacidad para guardar un casco y un maletín pequeño, junto con guantera con puerto USB tipo C, pensados para quienes buscan practicidad.

Desempeño eficiente y mayor seguridad

La scooter incorpora un motor monocilíndrico de 156.9 cc con 15.8 HP de potencia a 8.500 rpm y sistema eSP+ de bajo consumo, funcionamiento silencioso y mínimas vibraciones. El torque de 14.7 Nm a 6.500 rpm asegura respuestas ágiles y controladas en el tránsito urbano.

El modelo suma frenos ABS en la rueda delantera, alarma integrada, Side Stand Switch para apagado inteligente y control de tracción HSTC. Además, cuenta con el respaldo posventa de la marca, que incluye dos años de garantía o 30.000 km, lo que primero ocurra.

La Honda PCX 160 2026
La Honda PCX 160 2026 ofrece servicio posventa con dos años de garantía o 30.000 km, disponible en negro, azul, rojo y blanco en los concesionarios Honda Motos Colombia.

Beneficios clave de la PCX 160 2026

  • Mayor tecnología y conectividad
  • Más seguridad y control en cada trayecto
  • Respaldo posventa Honda
  • Movilidad inteligente para el día a día

Disponible en negro, azul, rojo y blanco, la nueva Honda PCX 160 2026 se consolida como una scooter sofisticada y diseñada para quienes buscan eficiencia sin renunciar al estilo propio. Con la combinación de diseño, innovación y rendimiento, la PCX 160 2026 se posiciona como una de las opciones más completas del mercado. Los interesados pueden encontrarla en los concesionarios oficiales de Honda Motos Colombia o revisar sus especificaciones en la página web.

