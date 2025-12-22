America Inhouse

AdP lanza Licitación Pública Internacional para la Adquisición de Fajas de llegada de equipajes para cuatro aeropuertos del país

La convocatoria de Aeropuertos del Perú S.A. está dirigida a empresas nacionales y extranjeras, teniendo un valor referencial máximo de 1.9 millones de dólares

Aeropuerto de Pucallpa. Foto: Aeropuertos
Aeropuerto de Pucallpa. Foto: Aeropuertos del Perú S.A.

Aeropuertos del Perú S.A. (AdP) anunció la Licitación Pública Internacional LPI N°013-2025. El objetivo es seleccionar al postor que presente la mejor oferta técnico-económica para la Adquisición de Equipamiento de Fajas de llegada de equipajes para los aeropuertos de Tarapoto, Tumbes, Piura y Pucallpa.

El valor referencial máximo para esta convocatoria es de 1,909,916.35 dólares (Un millón novecientos nueve mil novecientos dieciséis con 35/100 dólares de los Estados Unidos de América), incluidos los impuestos y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la obra.

Las empresas interesadas deberán presentar sus propuestas el miércoles 4 de marzo de 2026, siguiendo el procedimiento indicado en las bases, precisa AdP.

La información sobre esta convocatoria y el cronograma del proceso están disponibles en: https://www.adp.com.pe/Ruta: “Haz negocios con AdP > nuestras licitaciones>”.

Además, para la inscripción de postores en el registro de participantes, se ha habilitado el siguiente correo electrónico: concursos.compras@adp.com.pe.

El aviso oficial fue publicado el 22 de diciembre de 2025 por el comité encargado del concurso público.

