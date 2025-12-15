Universidad peruana reúne a estudiantes de Derecho de América Latina en el mayor simulacro judicial de propiedad intelectual

La Universidad Tecnológica del Perú (UTP) organiza por séptimo año consecutivo el Moot Court de Propiedad Intelectual más importante de América Latina, reuniendo a estudiantes de derecho de Perú, Colombia, Ecuador y Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudiantes de Derecho de Perú, Ecuador, Colombia y Nicaragua participan este año en la séptima edición del Moot Court de Propiedad Intelectual, considerado el mayor simulacro judicial académico especializado en esta materia en América Latina. El evento, organizado por la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), mantiene abiertas sus etapas hasta enero de 2026 y premia al equipo ganador con 5,000 dólares.

¿Cómo funciona el Moot Court de Propiedad Intelectual?

La competencia, que inició en agosto, simula un proceso judicial en el que los equipos asumen roles de demandante y demandado, analizan un caso hipotético y presentan sus argumentos escritos y orales ante un tribunal integrado por prestigiosos expertos nacionales e internacionales. Luis Diez Canseco, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Humanas de la UTP, señaló: “Esta nueva edición del Moot Court pone de relieve que nuestra iniciativa ha sido acogida internacionalmente y que se perfila como una gran oportunidad para que los alumnos de derecho de diversas nacionalidades puedan debatir sobre uno de los temas más importantes del quehacer de las empresas y los consumidores”.

El decano remarcó la importancia del trabajo en equipo como habilidad principal que desarrollan los concursantes: “Sin la menor duda, es el esfuerzo en conjunto lo que deja más enseñanzas. Participar en una competencia de esta naturaleza supone que cada grupo participante se organice para asignar responsabilidades y ejecutarlas”. Los equipos pasan actualmente por la etapa escrita, en la que presentan sus memorias para ambas posiciones del caso, antes de avanzar a las rondas orales previstas para el cierre del certamen.

Formación de habilidades jurídicas clave y proyección internacional

La relevancia práctica del Moot Court de Propiedad Intelectual se muestra en la formación de competencias profesionales reales. Según Diez Canseco, “la propiedad intelectual es transversal a todas las actividades económicas”, y esta competencia académica es una oportunidad para que los estudiantes pongan a prueba sus conocimientos, capacidad de redactar y diseñar estrategias legales, así como para fortalecer su habilidad para exponer y debatir puntos de vista jurídicos complejos.

El Moot Court de Propiedad Intelectual se ha consolidado, según la UTP, como un referente internacional en la formación de futuros abogados con enfoque en litigio, argumentación y comprensión de la importancia económica y social de los derechos de propiedad intelectual en la región.