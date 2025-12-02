America Inhouse

Innovación en el mundo corporativo: empleados reciben días libres por adopción o pérdida de mascotas

Mondelēz International implementó una licencia especial de tres días para sus colaboradores, reconociendo la importancia emocional de los animales de compañía

Mondelēz International implementó una licencia
Mondelēz International implementó una licencia especial de tres días para sus colaboradores en caso de adopción o fallecimiento de mascotas, reconociendo la importancia emocional de los animales de compañía. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En sintonía con las tendencias de bienestar y diversidad familiar en el entorno laboral, Mondelēz International anunció la implementación de una política innovadora que otorga licencia de tres días por adopción o fallecimiento de mascotas a sus colaboradores. Este beneficio -según la firma- busca reconocer el fuerte vínculo emocional que une a sus empleados con sus animales de compañía, reflejando una evolución en los modelos de gestión humana.

¿Por qué adoptar licencias por adopción o pérdida de mascotas?

Asimismo, se indica que la medida tiene un marcado contexto regional: un estudio de YouGov Global Profiles (2024) revela que el 55.5% de las personas en Latinoamérica tiene al menos un perro —la proporción más alta a nivel mundial, después de Sudáfrica— y que el rol de los animales como miembros de la familia es especialmente significativo en mujeres y adultos entre 35 y 54 años.

De acuerdo con Mondelēz, la licencia especial por adopción permite a los trabajadores tiempo para la integración y adaptación con el nuevo integrante. En caso de fallecimiento de una mascota, el beneficio otorga espacio para atravesar el duelo con tranquilidad y apoyo.

El funeral de mascotas es
El funeral de mascotas es una práctica cada vez más común para despedir con respeto y afecto a los animales de compañía. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto organizacional y compromiso empresarial

Todos vivimos momentos únicos que merecen ser reconocidos y acompañados. Con esta nueva licencia queremos estar más cerca de nuestra gente, celebrando las distintas formas de vida y fortaleciendo los vínculos emocionales que nos unen como equipo. Queremos que las personas se sientan orgullosas de pertenecer a esta compañía”, expresó Maria Gabriela Herrera, directora senior de Recursos Humanos de Mondelēz International.

La ejecutiva resaltó que la cultura y la reputación de la empresa se construyen desde dentro, priorizando la atención y el respaldo a quienes forman parte de la organización. Mondelēz subraya que esta medida refuerza el compromiso de la compañía con valores como hacer lo correcto, amar a los consumidores y marcas, y crecer cada día, situando a las personas en el centro de sus decisiones.

Mondelēz International, presente en más de 150 países y con ingresos netos de USD 36,441 millones en 2024, es líder global en snacks y productos como Oreo, Cadbury, Milka y Trident. Además, la compañía figura en los índices Standard and Poor’s 500, Nasdaq 100 y Dow Jones Sustainability Index.

