Innovación en el mundo corporativo: empleados reciben días libres por adopción o pérdida de mascotas

Mondelēz International implementó una licencia especial de tres días para sus colaboradores en caso de adopción o fallecimiento de mascotas, reconociendo la importancia emocional de los animales de compañía. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En sintonía con las tendencias de bienestar y diversidad familiar en el entorno laboral, Mondelēz International anunció la implementación de una política innovadora que otorga licencia de tres días por adopción o fallecimiento de mascotas a sus colaboradores. Este beneficio -según la firma- busca reconocer el fuerte vínculo emocional que une a sus empleados con sus animales de compañía, reflejando una evolución en los modelos de gestión humana.

¿Por qué adoptar licencias por adopción o pérdida de mascotas?

Asimismo, se indica que la medida tiene un marcado contexto regional: un estudio de YouGov Global Profiles (2024) revela que el 55.5% de las personas en Latinoamérica tiene al menos un perro —la proporción más alta a nivel mundial, después de Sudáfrica— y que el rol de los animales como miembros de la familia es especialmente significativo en mujeres y adultos entre 35 y 54 años.

De acuerdo con Mondelēz, la licencia especial por adopción permite a los trabajadores tiempo para la integración y adaptación con el nuevo integrante. En caso de fallecimiento de una mascota, el beneficio otorga espacio para atravesar el duelo con tranquilidad y apoyo.

El funeral de mascotas es una práctica cada vez más común para despedir con respeto y afecto a los animales de compañía. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto organizacional y compromiso empresarial

“Todos vivimos momentos únicos que merecen ser reconocidos y acompañados. Con esta nueva licencia queremos estar más cerca de nuestra gente, celebrando las distintas formas de vida y fortaleciendo los vínculos emocionales que nos unen como equipo. Queremos que las personas se sientan orgullosas de pertenecer a esta compañía”, expresó Maria Gabriela Herrera, directora senior de Recursos Humanos de Mondelēz International.

La ejecutiva resaltó que la cultura y la reputación de la empresa se construyen desde dentro, priorizando la atención y el respaldo a quienes forman parte de la organización. Mondelēz subraya que esta medida refuerza el compromiso de la compañía con valores como hacer lo correcto, amar a los consumidores y marcas, y crecer cada día, situando a las personas en el centro de sus decisiones.

Mondelēz International, presente en más de 150 países y con ingresos netos de USD 36,441 millones en 2024, es líder global en snacks y productos como Oreo, Cadbury, Milka y Trident. Además, la compañía figura en los índices Standard and Poor’s 500, Nasdaq 100 y Dow Jones Sustainability Index.