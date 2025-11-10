¿Qué marca internacional de calzado une fuerzas con Sofía Vergara para potenciar el estilo y la comodidad?

Skechers da la bienvenida a la actriz y empresaria Sofía Vergara como su nueva embajadora de marca. REUTERS/Mike Blake

La reconocida actriz, empresaria e ícono de la moda Sofía Vergara fue presentada como la nueva embajadora global de Skechers, una de las firmas más influyentes del calzado y la tecnología en moda a nivel internacional. Con esta alianza, la marca busca revalorizar el equilibrio entre comodidad, diseño y versatilidad, apuntando a públicos de todas las edades y latitudes.

Sofía Vergara y su vínculo auténtico con la comodidad y el estilo

Sofía Vergara, quien en 2025 hizo historia al convertirse en la primera latina nominada al Emmy a Mejor Actriz Protagónica en Serie Limitada o Antológica, se suma a esta nueva etapa con una campaña internacional que resalta algunos de los valores centrales de la compañía: estilo, innovación y tecnología aplicada al confort cotidiano. “No hago nada si no creo en ello… y realmente creo en Skechers”, expresó la actriz al anunciar su participación en la campaña. “Llevo usando Skechers por más de un año y han cambiado completamente la forma en que pienso sobre las zapatillas. No solo son cómodas, son elegantes, con estilo y combinan fácilmente con todo lo que tengo en mi clóset. Por eso esta colaboración se sintió tan natural.”

Vergara contó que su acercamiento auténtico a la marca no nació de una propuesta comercial, sino de una búsqueda personal de calzado cómodo y con estilo tras una cirugía de rodilla, experiencia que la llevó a descubrir sus primeros pares en un centro comercial antes de saber de la alianza comercial.

Sofía Vergara es la nueva embajadora global de Skechers y protagonizará su próxima campaña internacional. Foto: Difusión

Una campaña global para potenciar moda y tecnología en el calzado

La campaña que protagonizará a nivel global destacará modelos icónicos de la marca, como Hands-Free Slip-ins y Glide-Step, y buscará conectar con los seguidores de la actriz –más de 50 millones en distintas plataformas– así como con nuevas audiencias en mercados variados. Michael Greenberg, presidente de la compañía, afirmó que la elección de Sofía Vergara no es casual: “Sofía encarna todo lo que representa nuestra marca: audacia, confianza y comodidad sin compromisos. Aporta una energía fresca a la marca, y su pasión por el diseño se verá reflejada en todo lo que hagamos juntos”.

La empresa, con presencia en 180 países y territorios y unos 5.300 puntos de venta en el mundo, sostiene que esta nueva alianza da continuidad a su estrategia de colaborar con figuras de amplia proyección mediática, con el objetivo de conectar con públicos de distintas generaciones y fortalecer su posicionamiento en el ámbito de la tecnología y la comodidad.

Asimismo, indica que la incorporación de Sofía Vergara como embajadora principal y el lanzamiento de esta nueva campaña internacional responden a su objetivo de afianzar una identidad en la que moda y confort cotidiano convergen, invitando al público global a descubrir propuestas que integran estilo y practicidad en el calzado.

Acerca de Skechers Perú y Skechers U.S.A., Inc.

Skechers Perú es una subsidiaria de Skechers U.S.A., Inc., la compañía de la tecnología y la comodidad, con sede en el sur de California. Como empresa Fortune 500, Skechers gestiona su negocio internacional a través de una red de subsidiarias propias, socios de empresas conjuntas y distribuidores. Para más información, visita about.skechers.com o sigue las redes sociales de Skechers (Facebook e Instagram).