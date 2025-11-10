AdP convoca Concurso Público Internacional para la Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Perfil para tres aeropuertos de Perú

Aeropuerto de Chachapoyas. Foto: Aeropuertos del Perú

Aeropuertos del Perú S.A. (AdP) anuncia el Concurso Público Internacional CPI N°010-2025-AdP, cuyo objetivo es seleccionar a una compañía o consorcio para la ejecución del servicio:

Elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil de los proyectos de mejoramiento de los servicios aeroportuarios mediante la modernización del Aeropuerto de Chachapoyas en la región de Amazonas, del Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani en Anta, en la región de Áncash y del Aeropuerto Internacional Capitán FAP Renán Elías Olivera de Pisco, en la región de Ica.

Estos proyectos se desarrollan en el marco del sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones.

El valor referencial máximo fijado para esta convocatoria asciende a USD 11’413.617,56 (once millones cuatrocientos trece mil seiscientos diecisiete con 56/100 dólares americanos), incluido el IGV.

Las empresas nacionales e internacionales interesadas deberán presentar sus propuestas el viernes 13 de marzo de 2026 a las 10 horas en la oficina de Aeropuertos del Perú, ubicada en Jr. Doménico Morelli N°110, 5to Piso, San Borja - Perú.

La información detallada sobre esta convocatoria y el cronograma completo del proceso están disponibles en el portal oficial de AdP: www.adp.com.pe.

Ruta: “Haz negocios con AdP > Participa en nuestros concursos > Red AdP > Consultorías > CPI-010-2025-AdP”.

Para la inscripción de postores en el registro de participantes, se ha habilitado el siguiente correo electrónico: concursos-ING2@adp.com.pe.

El aviso oficial fue publicado el 10 de noviembre de 2025 en el Diario El Peruano por el comité encargado del Concurso Público.