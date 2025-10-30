Cyber Wow 2025: Claves para comprar online de forma segura, rápida y al mejor precio

Cyber WOW 2025. Habrá ofertas del 3 al 6 de noviembre. Foto: IA

La edición final del Cyber Wow 2025 ofrecerá a los consumidores en Perú una oportunidad para acceder a las mayores promociones del año en compras digitales, de acuerdo con sus organizadores. El evento, liderado por IAB Perú, está programado del 3 al 6 de noviembre y contará con la participación de los principales retailers electrónicos del país.

Según la información provista por los responsables de la campaña, Cyber Wow se desarrollará a lo largo de 96 horas continuas, comenzando a las 00:00 del 3 de noviembre y finalizando a las 23:59 del 6 de noviembre. Las ofertas estarán activas únicamente en plataformas online y estarán especialmente dirigidas a quienes buscan adelantar compras navideñas, renovar el hogar o adquirir productos planificados con descuentos significativos.

Qué comprar en Cyber Wow 2025: categorías con los mayores descuentos

El evento enfocará sus promociones en tres categorías principales: electrohogar, tecnología y dormitorio. En la sección de electrohogar, se esperan rebajas en lavadoras con tecnología avanzada, refrigeradoras de diversas capacidades y sistemas de aire acondicionado, anticipando la temporada de verano. Los organizadores subrayan que estos descuentos permitirán modernizar el entorno doméstico y ahorrar en productos de larga duración.

Cyber WOW 2025. Entre las marcas participantes destaca Plaza Vea. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los interesados en equipamiento tecnológico, Cyber Wow incluirá descuentos en televisores inteligentes 4K y superiores, laptops para ámbitos educativos o laborales y celulares de marcas reconocidas. Las promociones buscan responder a la demanda de conectividad y actualización digital, elementos que según IAB Perú han tenido alta demanda durante campañas anteriores.

En el rubro de dormitorio, la campaña ofrecerá ofertas en camas y colchones en toda la gama de tamaños, incluyendo soportes individuales y king size. Estos productos han sido seleccionados por su impacto en el bienestar y el descanso, según los comunicados emitidos por la organización.

Recomendaciones para comprar online de forma segura en Cyber Wow

Los organizadores recomendaron a los usuarios comparar precios entre distintas plataformas, revisar las políticas de entrega y disponer de sus métodos de pago listos antes de realizar la compra. La velocidad resultará determinante, ya que gran parte de las mejores ofertas cuenta con stock limitado en cada retailer. Además, la iniciativa destaca el objetivo de proporcionar una experiencia de compra segura y eficiente en un entorno de gran demanda.

En medio de ese escenario, Cyber Wow 2025 representa la última campaña de descuentos masivos en el calendario comercial peruano este año. En ese sentido, sus organizadores invitan a utilizar las herramientas digitales disponibles para optimizar su presupuesto y aprovechar esta ventana final de precios competitivos en el comercio electrónico nacional.