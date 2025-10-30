America Inhouse

Cyber Wow 2025: Claves para comprar online de forma segura, rápida y al mejor precio

Entre el 3 y el 6 de noviembre, los principales comercios digitales en Perú activarán grandes promociones en categorías como tecnología, hogar y descanso

Martín Tumay Soto

Por Martín Tumay Soto

Guardar
Cyber WOW 2025. Habrá ofertas
Cyber WOW 2025. Habrá ofertas del 3 al 6 de noviembre. Foto: IA

La edición final del Cyber Wow 2025 ofrecerá a los consumidores en Perú una oportunidad para acceder a las mayores promociones del año en compras digitales, de acuerdo con sus organizadores. El evento, liderado por IAB Perú, está programado del 3 al 6 de noviembre y contará con la participación de los principales retailers electrónicos del país.

Según la información provista por los responsables de la campaña, Cyber Wow se desarrollará a lo largo de 96 horas continuas, comenzando a las 00:00 del 3 de noviembre y finalizando a las 23:59 del 6 de noviembre. Las ofertas estarán activas únicamente en plataformas online y estarán especialmente dirigidas a quienes buscan adelantar compras navideñas, renovar el hogar o adquirir productos planificados con descuentos significativos.

Qué comprar en Cyber Wow 2025: categorías con los mayores descuentos

El evento enfocará sus promociones en tres categorías principales: electrohogar, tecnología y dormitorio. En la sección de electrohogar, se esperan rebajas en lavadoras con tecnología avanzada, refrigeradoras de diversas capacidades y sistemas de aire acondicionado, anticipando la temporada de verano. Los organizadores subrayan que estos descuentos permitirán modernizar el entorno doméstico y ahorrar en productos de larga duración.

Cyber WOW 2025. Entre las
Cyber WOW 2025. Entre las marcas participantes destaca Plaza Vea. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los interesados en equipamiento tecnológico, Cyber Wow incluirá descuentos en televisores inteligentes 4K y superiores, laptops para ámbitos educativos o laborales y celulares de marcas reconocidas. Las promociones buscan responder a la demanda de conectividad y actualización digital, elementos que según IAB Perú han tenido alta demanda durante campañas anteriores.

En el rubro de dormitorio, la campaña ofrecerá ofertas en camas y colchones en toda la gama de tamaños, incluyendo soportes individuales y king size. Estos productos han sido seleccionados por su impacto en el bienestar y el descanso, según los comunicados emitidos por la organización.

Recomendaciones para comprar online de forma segura en Cyber Wow

Los organizadores recomendaron a los usuarios comparar precios entre distintas plataformas, revisar las políticas de entrega y disponer de sus métodos de pago listos antes de realizar la compra. La velocidad resultará determinante, ya que gran parte de las mejores ofertas cuenta con stock limitado en cada retailer. Además, la iniciativa destaca el objetivo de proporcionar una experiencia de compra segura y eficiente en un entorno de gran demanda.

En medio de ese escenario, Cyber Wow 2025 representa la última campaña de descuentos masivos en el calendario comercial peruano este año. En ese sentido, sus organizadores invitan a utilizar las herramientas digitales disponibles para optimizar su presupuesto y aprovechar esta ventana final de precios competitivos en el comercio electrónico nacional.

Temas Relacionados

Cyber Wow 2025Plaza VeaCyber WOW ofertas

Últimas Noticias

Cyber WOW 2025: Claves que debes conocer si buscas ofertas en televisores, vestidos o zapatillas

Durante la campaña digital más esperada del año, tiendas como Oechsle ofrecerán descuentos exclusivos y una amplia variedad de productos. Descubre qué detalles conviene revisar antes de comprar para aprovechar oportunidades y evitar contratiempos

Cyber WOW 2025: Claves que

Líderes empresariales del Perú se reunieron para analizar los retos y oportunidades del país al 2026

Bajo la convocatoria de Integratel Perú, ejecutivos, líderes de opinión y representantes gremiales de diferentes sectores analizaron los avances recientes de la empresa y el futuro del país

Líderes empresariales del Perú se

“Poner al colaborador al centro fue la mejor decisión”: universidad peruana alcanza la Certificación de Great Place To Work

La Universidad César Vallejo (UCV) fue reconocida como una institución que brinda una gran experiencia de trabajo, tras superar una evaluación que pondera la percepción de su equipo sobre el clima laboral, el trato recibido y las oportunidades de crecimiento

“Poner al colaborador al centro

Llega una nueva solución energética para la industria: menos consumo, más eficiencia

Atera, la empresa creada por Celsia y Brookfield, nace como una aliada estratégica para industrias y comercios que buscan avanzar en sus metas de sostenibilidad

Llega una nueva solución energética

La educación financiera y la sostenibilidad toman fuerza en el sector microfinanciero peruano

En la Cumbre Perú Sostenible 2025, Caja Arequipa exhibe iniciativas en educación y gestión ambiental, mostrando cómo sus programas alcanzan a miles de escolares y promueven el empoderamiento femenino en diversas regiones del país

La educación financiera y la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Rojo de la Vega investigará

Rojo de la Vega investigará condiciones y funcionamiento del albergue donde rescataron a 30 menores

“En Colombia hay mucho polvo”; estás son las cosas que no se le deben decir a un colombiano según influencer mexicano

Siga en vivo el paro nacional de Fecode en Colombia: puntos y horarios de las movilizaciones, hoy 30 de octubre de 2025

Piden suspender operaciones en planta de Ecopetrol en Boyacá ante posible desastre ambiental

Colegios deberán enseñar sobre protección animal: esto dice proyecto que fue aprobado en el Congreso

INFOBAE AMÉRICA
Cuán peligroso es el cometa

Cuán peligroso es el cometa 3I/ATLAS que se acerca a la Tierra, según una experta en astrofísica de Harvard

Rusia advierte de las aspiraciones coloniales de Israel en Cisjordania: "Será imposible evitar una escalada"

Hamás entrega los restos de dos rehenes israelíes al Comité Internacional de la Cruz Roja

Malena Gracia anuncia sus memorias, ¿con Arévalo como protagonista?: "Cuento lo que me da la gana"

KAYAK revela las tendencias de viaje para esta Navidad y Año Nuevo y los días más económicos para viajar

ENTRETENIMIENTO

Así fue la única toma

Así fue la única toma en la que Emma Stone se afeitó para “Bugonia”

El tráiler oficial de ‘Stranger Things’ Temporada 5: el regreso de Vecna, el destino de Will y más detalles inéditos

El secreto de Jaclyn Smith: de reina de las miniseries a empresaria pionera en la moda

Kim Kardashian asegura que el hombre nunca llegó a la Luna: “Entren a TikTok, véanlo”

El impactante vestido de Sydney Sweeney no dejó nada a la imaginación en la gala Variety Power of Women