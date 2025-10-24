“Las leyendas nunca se olvidan de dónde vienen”: ‘Canelo’ Álvarez impulsa campaña solidaria en 50 instituciones deportivas mexicanas

Saúl “Canelo” Álvarez, acompañado por la plataforma 1win, lanzó una campaña solidaria destinada a fortalecer el deporte en comunidades de México. Bajo el lema “Las leyendas nunca se olvidan de dónde vienen”, la iniciativa busca inspirar y apoyar a jóvenes deportistas en contextos vulnerables. (Canelo Alvarez)

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, reconocido boxeador mexicano, lanzó una campaña solidaria en apoyo al deporte juvenil que beneficia a 50 instituciones deportivas de México. La iniciativa es impulsada junto a la plataforma global 1win, que confirmó que la acción surgió luego de la histórica pelea entre Álvarez y Terence Crawford, un combate que terminó con un fallo favorable para el estadounidense. De acuerdo con 1win, tras ese resultado, ‘Canelo’ quiso dejar en claro que una derrota no define a un campeón y que su compromiso con su comunidad va mucho más allá de lo que ocurra en el ring.

En el marco del programa internacional “We Care. We Share”, 1win y su embajador global, ‘Canelo’ Álvarez, distribuyeron donaciones deportivas tanto en Ciudad de México como en Guadalajara, ciudad natal del boxeador profesional. La campaña solidaria benefició a 1.500 jóvenes deportistas y permitió mejorar infraestructuras, ofrecer nuevas oportunidades de entrenamiento y entregar recursos clave a clubes y grupos que trabajan en contextos vulnerables.

El programa benefició a 50 instituciones deportivas en Ciudad de México y Guadalajara, suministrando equipamiento como guantes, sacos de boxeo, balones y kits de entrenamiento. Según informaron desde 1win, el alcance de la campaña permitió mejorar las condiciones de práctica para más de 1.500 jóvenes. Foto: Difusión

Apoyo al deporte comunitario en México

Según información difundida por 1win, el alcance de la acción incluyó la entrega de equipamiento deportivo nuevo: sacos de boxeo, guantes, balones de fútbol, kits de vóleibol, conjuntos de entrenamiento y también obsequios de marca para los atletas. Autoridades deportivas destacan que la llegada de estos recursos fortalece el trabajo cotidiano y renueva el entusiasmo en las instituciones. Así lo expresó Juan Carlos Franco, director del Club Lobos Franco, al agradecer a 1win y a ‘Canelo’: “Muchas gracias por apoyar al Club Lobos y al boxeo mexicano en general”.

Asimismo, la compañía señala que con esta campaña, ‘Canelo’ Álvarez consolida su figura como referente de resiliencia y fortaleza, valores que ha encarnado desde sus inicios en Guadalajara hasta su reconocimiento internacional. “Las leyendas nunca se olvidan de dónde vienen. Nosotros tampoco. En honor a la historia de ‘Canelo’, queremos retribuir a su comunidad. Esperamos que esta iniciativa inspire a muchos a perseguir sus sueños y nunca rendirse”, afirman representantes de 1win.

Representantes de clubes deportivos destacaron la importancia de la ayuda recibida, valorando tanto la mejora en infraestructura como el respaldo anímico para los atletas locales. Figuras como Canelo Álvarez continúan motivando a nuevas generaciones a través de este tipo de acciones sociales. Foto: Difusión

Entre los beneficiarios, la motivación y el orgullo también marcan el impacto de la propuesta. Edgar, aficionado al boxeo del club Santa Isabel Tola, remarcó: “El boxeo significa mucho para nosotros aquí en México. Es un deporte hermoso que inspira, y nos ha dado campeones como ‘Canelo’ Álvarez, que sigue inspirando a muchos de nosotros”.

1win refuerza su compromiso solidario

De acuerdo con información oficial, 1win es una plataforma internacional de entretenimiento en línea con foco en soluciones de criptomonedas, fundada en 2016. La empresa extendió su perfil hacia la acción social a través de 1win.Charity, comprometida con el desarrollo sostenible y la ayuda a comunidades vulnerables bajo el lema “We Care. We Share”. Los programas de 1win Charity contemplan ayuda humanitaria, reciclaje y salud, con intención de expandir el apoyo y el impacto en diferentes regiones.

La colaboración entre 1win y su embajador global refuerza el compromiso de la compañía con el desarrollo comunitario y la promoción de valores como la resiliencia y el esfuerzo en el ámbito deportivo. Foto: Difusión

‘Canelo’ Álvarez se sumó como embajador global de 1win en mayo de 2025, lo que, según la compañía, potencia el alcance y la proyección internacional de estas iniciativas solidarias y deportivas.

Según confirman representantes de 1win y de las propias entidades deportivas, esta alianza busca que la verdadera victoria sea compartida con la comunidad e impulse a más jóvenes a seguir sus sueños dentro y fuera del deporte.