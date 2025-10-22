America Inhouse

¿Hacia dónde avanza la tecnología automotriz según las innovaciones presentadas en el Brand User Summit 2025?

Un robot autónomo de Chery y nuevas soluciones de conectividad sorprendieron en la cita internacional de Wuhu, donde se pusieron a prueba sistemas de asistencia y apuestas en tecnologías híbridas para redefinir el sector automotor

Martín Tumay Soto

Martín Tumay Soto

El robot AiMOGA, desarrollado por Chery, representa la integración entre robótica y automoción; actuó como guía durante el evento, mostrando las aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en la vida cotidiana y en seguridad. Foto: Difusión

La ciudad china de Wuhu fue el escenario del Brand User Summit 2025, encuentro en el que la empresa Chery reveló las últimas tendencias tecnológicas y sostenibles en movilidad inteligente. Durante este evento global, que convocó a especialistas, ingenieros y usuarios de distintos países, se realizaron exhibiciones y pruebas que proponen nuevas pautas para el desarrollo automotriz.

Innovaciones en movilidad inteligente y tecnología automotriz

Uno de los principales focos de la edición fue AiMOGA, un robot autónomo creado por el equipo de Chery que integra capacidades de reconocimiento de entorno, desplazamiento sin asistencia y comunicación directa con personas. Durante el encuentro, AiMOGA actuó como guía para los asistentes, mostrando cómo la inteligencia artificial se incorpora a la experiencia cotidiana y vehicular.

Las pruebas en pista constituyeron otro aspecto central del evento. Se realizaron desafíos como el All-Terrain Test Drive Challenge, en el que los modelos TIGGO y la pickup HIMLA sortearon caminos irregulares para exhibir potencia, tracción y control, además del Black-Box Parking Challenge, una evaluación donde los vehículos deben maniobrar con ventanillas y espejos cubiertos, confiando únicamente en sistemas de asistencia visual de 540° y funciones APA (Advanced Parking Assist). Chery indica que estas iniciativas buscan demostrar la confiabilidad y precisión de sistemas de seguridad orientados al conductor.

En línea con la preocupación por la sostenibilidad, Chery exhibió su tecnología Super Hybrid (CSH), que combina eficiencia energética, rendimiento y bajo nivel sonoro, así como su ecosistema inteligente bajo el lema “In Somewhere, For Somewhere, Be Someone”. El sistema T-Box, parte de este entorno, permite el control y diagnóstico del vehículo desde una aplicación móvil, lo que, según la empresa, posibilita una integración efectiva entre movilidad y vida cotidiana. Además, Chery compartió que el ecosistema incluye accesorios y soluciones tecnológicas para el hogar, viajes y actividades familiares, conectados entre sí.

Contexto institucional y expansión internacional

En materia institucional, Chery reiteró durante el encuentro su cooperación con UNICEF y otras organizaciones internacionales mediante el impulso de proyectos de protección ambiental y responsabilidad social. Según información oficial, la compañía posee más de 27 años de presencia global, operaciones en más de 80 países y una comunidad que supera los 17 millones de usuarios.

Chery reafirmó su colaboración con
Chery reafirmó su colaboración con UNICEF y otras entidades internacionales, apoyando iniciativas de protección ambiental y responsabilidad social. Foto: Difusión

Fuera del Brand User Summit 2025, la empresa informa que cuenta con una red de concesionarios en Perú para asesoría, repuestos originales y servicios de mantenimiento especializado. Además, en sus informes institucionales, Chery destaca su posición como pionera en la exportación de vehículos, autopartes y tecnología, con 22 años consecutivos liderando ese rubro desde China.

La información oficial también señala la presencia de Astara como proveedor global de soluciones de movilidad abierta, con actividades en 19 países y 25 años de experiencia como importador en el mercado peruano.

