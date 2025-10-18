America Inhouse

Desde Fosca a Los Andes: el joven que logró puntaje perfecto en el ICFES y obtuvo beca total

Samuel Huertas, estudiante de un colegio rural, obtuvo 500 en el ICFES. La Fundación Alquería Cavelier le otorgó una beca del 100% para estudiar Física en los Andes

Samuel Huertas recibe beca completa
Samuel Huertas recibe beca completa para estudiar Física en la Universidad de los Andes tras su destacado desempeño académico. - (Fundación Alquería Cavelier).

A sus 16 años, Samuel Huertas ha convertido su nombre en referente de la excelencia en la educación pública de Cundinamarca tras alcanzar el puntaje perfecto de 500 en las Pruebas Saber 11 (ICFES).

El joven, oriundo del municipio rural de Fosca, logró destacar entre miles de estudiantes, convirtiendo su logro en un símbolo de disciplina personal y de cómo la coordinación de alianzas y el acompañamiento sostenido pueden abrir horizontes inesperados para la educación pública.

Samuel, hijo de Adela Moreno y Roberto Huertas, supo que su ruta exigía entrega y perseverancia. Cada día, la rutina incluía madrugar y dedicar largas horas al estudio. “No me lo creía, esto no puede ser real”, relató a Infobae al conocer el resultado que hoy lo posiciona entre los mejores del país.

Palabras de Rafael Álvarez, en los 15 años de la Fundación Alquería Cavelier. - CEO Alquería. - (Alquería)

Su formación se fortaleció durante dos años como parte del Semillero de Talentos Excepcionales de la Fundación Alquería Cavelier, un programa que ofrece apoyo académico, acompañamiento socioemocional, mentoría y orientación profesional.

Para acceder a las sesiones presenciales, Samuel viajaba semanalmente desde Fosca hacia Mosquera y Facatativá. Cuando se enfrentó al primer simulacro, obtuvo 366 puntos; el proceso de práctica, acompañamiento y esfuerzo le permitió avanzar hasta alcanzar la puntuación máxima.

Alquería y Fundación Alquería Cavelier: Impulsores de la educación pública de calidad

El progreso alcanzado por Samuel y otros estudiantes en Cundinamarca es reflejo directo de los esfuerzos articulados entre sectores público y privado. Alquería, empresa colombiana que desde hace 15 años decidió convertir su propósito “Mejorar la educación para transformar realidades” en una causa central, lidera la gestión, diseño y sostenibilidad de proyectos educativos que han elevado los estándares y la cobertura de la educación pública en el departamento.

El Programa de Mejoramiento de
El Programa de Mejoramiento de la Calidad Educativa de Cundinamarca (PROMCE) invierte más de $16.000 millones para fortalecer el sistema educativo público. - (Fundación Alquería Cavelier).

El compromiso de Alquería se traduce en el respaldo continuo a iniciativas como el Semillero de Talentos Excepcionales y el Programa de Mejoramiento de la Calidad Educativa de Cundinamarca (PROMCE). Junto a la Fundación Alquería Cavelier y en alianza con la Gobernación de Cundinamarca, estas acciones han permitido que más de 200 instituciones en 93 municipios accedan a herramientas innovadoras de gestión y aprendizaje, beneficiando a 146.609 estudiantes, según el último Informe de Sostenibilidad.

Este trabajo conjunto ha tenido resultados tangibles: Cundinamarca escaló del sexto al cuarto puesto nacional en las Pruebas Saber 11 y el PROMCE invierte actualmente más de $16.000 millones, cifra que en 2026 se acercará a los $20.000 millones, para fortalecer la calidad del sistema público y reducir la brecha rural-urbana, hoy la más baja del país.

“Un logro que nos llena de orgullo. Insistimos en brindar una educación con mayor calidad, adaptada a nuevas tecnologías y con procesos de aprendizaje más eficientes”, expresó el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel en su cuenta de X. En sintonía, Carlos Enrique Cavelier, presidente del Consejo Directivo de la Fundación, destacó: “Casos como este refuerzan el esfuerzo por convertir a Cundinamarca en el departamento con mejor educación pública del país para el 2035. Como parte de este compromiso y en conjunto con la Universidad de los Andes, le entregamos a Samuel una beca del 100% para cumplir su sueño de estudiar Física en esta Universidad”.

Samuel Huertas, logra puntaje perfecto en las Pruebas Saber 11. (Infobae).

Educación pública, resultados que amplían oportunidades reales

El ejemplo de Samuel Huertas no es un hecho aislado. El Semillero de Talentos Excepcionales cuenta con 529 estudiantes beneficiados en todo el departamento. De ellos, 238 ya se han graduado y un 89% está vinculado laboralmente. Los resultados colectivos son notables: en 2024, 38 jóvenes de este programa promediaron 383 puntos en las Pruebas Saber 11; si constituyeran un solo colegio, serían el mejor plantel público de Colombia y el quinto a nivel nacional.

En un entorno donde el 3.7% de niños, niñas y adolescentes abandona el colegio cada año —según datos del Sistema Nacional de Información de Educación Básica—, modelos sostenidos de acompañamiento, como el impulsado en Cundinamarca por Alquería y sus aliados, resultan cruciales para reducir la deserción y proyectar nuevos liderazgos en la educación pública.

El Semillero de Talentos Excepcionales
El Semillero de Talentos Excepcionales y el apoyo de la Fundación Alquería Cavelier impulsan el éxito académico de jóvenes en Cundinamarca. - (Fundación Alquería Cavelier).

Para Samuel, el viaje continúa más allá de los 500 puntos: fue galardonado con una beca del 100% para estudiar Física en la Universidad de los Andes. Su historia, una suma de disciplina, comunidad y acompañamiento institucional, es la muestra tangible de lo que ocurre cuando el sector privado, el Estado y las familias se unen para construir oportunidades y abrir el camino hacia una movilidad social efectiva.

