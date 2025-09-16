Chery Super Hybrid: nueva SUV completó con S/217 los 1.200 km de la ruta Lima–Arequipa–Cusco–Lima

Como parte del Desafío Panamericano “Horizonte Sin Fronteras”, Chery llevó a cabo en el Perú un tramo clave de validación de su innovadora tecnología Chery Super Hybrid (CSH). Foto: Difusión

La empresa automotriz Chery realizó un recorrido de 1.200 kilómetros en territorio peruano con la New Tiggo 8 CSH, una SUV híbrida que completó el trayecto con un costo total de S/ 217 entre combustible y carga eléctrica. La iniciativa formó parte del Desafío Panamericano “Horizonte Sin Fronteras”, donde la automotriz puso a prueba este modelo en condiciones reales.

Prueba de eficiencia y autonomía de la SUV híbrida

El trayecto cubrió la ruta Lima – Arequipa – Cusco – Lima, pasando por entornos urbanos, desiertos costeros y zonas de alta montaña a más de 4.800 metros sobre el nivel del mar. El objetivo de la actividad, de acuerdo con información oficial de Chery, fue validar la autonomía, la eficiencia y la seguridad del sistema Chery Super Hybrid (CSH), que integra motor de combustión, dos motores eléctricos, batería de alto rendimiento y regeneración inteligente de energía.

Durante el recorrido, la New Tiggo 8 CSH alcanzó una autonomía combinada de 1.200 kilómetros. El gasto de combustible se mantuvo bajo: cada galón de gasolina costó S/ 14,80 y una carga completa de batería S/ 9,5 (18,3 kW), según detalló la compañía. “Esta cifra reafirma la competitividad del modelo frente a cualquier alternativa tradicional en el mercado”, consignó la automotriz.

Chery Super Hybrid desafía los Andes peruanos. Video: Difusión

En la primera etapa, rumbo a Arequipa, el vehículo recorrió más de 1.100 kilómetros efectivos transportando pasajeros y equipaje, sin sacrificar el uso del aire acondicionado. En el tramo entre Arequipa y Cusco, el sistema funcionó en pasos de altura de hasta 4.870 metros, con temperaturas cercanas a 1°C. Al regreso, la función de regeneración en descensos logró sumar hasta 47 kilómetros adicionales de autonomía eléctrica.

La compañía destacó que las asistencias avanzadas a la conducción reforzaron la seguridad en la carretera, permitiendo anticipar condiciones como la presencia de pista congelada en plena sierra. Brenda Oq, creadora de contenido automotriz y participante del viaje, se indicó: “Lo que más me sorprendió es que el vehículo se comporta como un verdadero copiloto. Estábamos a 4.870 msnm, con apenas 1°C, y apareció un aviso que decía: ‘Maneje con precaución: pista congelada’. Bajamos y efectivamente había granizo. El carro ya lo sabía”.

Para Brenda Oq, creadora de contenido especializada en la industria automotriz, el viaje fue revelador. Foto: Difusión

Ruta latinoamericana y apuesta por la tecnología híbrida

La etapa peruana se integra a un recorrido mayor de 8.900 kilómetros a través de 10 países latinoamericanos, donde la tecnología híbrida es evaluada en distintas condiciones de clima y geografía. En cada país se desarrollan actividades junto a medios de comunicación y comunidades locales para que los usuarios puedan experimentar la tecnología, según la información proporcionada por Chery.

La automotriz explicó que estos resultados buscan acercar la tecnología híbrida avanzada a los consumidores de la región.