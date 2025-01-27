Esto es todo lo que tienes que saber del Hot Wheels City Experience

De go-karts a videojuegos: Hot Wheels City Experience ofrece actividades para toda la familia.(Cortesía Hot Wheels)

El juego es mucho más que diversión, a través de los juguetes, los niños desarrollan habilidades esenciales como la creatividad, la resolución de problemas y la comunicación. Momentos simples, como construir una pista o imaginar carreras emocionantes, se convierten en herramientas clave para aprender, explorar y conectar con los demás.

Existen juguetes que han logrado trascender no sólo en el tiempo, sino convertirse en una influencia para diversas generaciones. Marcas icónicas como Hot Wheels han jugado un papel crucial en esta dinámica, creando juguetes que no sólo divierten, sino que también despiertan un temprano interés en disciplinas como la ingeniería, la mecánica y el diseño automovilístico.

Además, el coleccionismo que la marca ha fomentado en generaciones de fanáticos adultos añade una capa de profundidad a la experiencia de juego, mostrando cómo los juguetes pueden unir a diferentes generaciones en torno a una misma pasión.

Hot Wheels City Experience, transformar el juego en una aventura familiar

En este contexto, Hot Wheels ha llevado la experiencia del juego a un nivel completamente nuevo con la llegada de Hot Wheels City Experience. Este evento, pensado para todas las edades, se presenta como una oportunidad única para que las familias vivan de cerca el emocionante mundo de los autos en miniatura. Más allá de una exposición, se trata de una experiencia inmersiva que combina educación, diversión y aprendizaje en un solo lugar.

La Gran Carpa Satélite alberga Hot Wheels City Experience, un destino único en la Ciudad de México. (Cortesía Hot Wheels)

Este evento ofrece un espacio donde los asistentes pueden participar en actividades interactivas.Una de las principales atracciones es la pista de go-karts de 4,000 metros cuadrados, diseñada para participantes desde los dos años de edad.

Por su parte, la Zona Gamer, equipada con consolas de última generación, asegura horas de entretenimiento para los amantes de los videojuegos, mientras que los simuladores de Fórmula 1 ofrecen la oportunidad de experimentar la emoción de una carrera profesional.

Además, los visitantes pueden explorar el Museo Hot Wheels, donde se exhiben modelos históricos y ediciones limitadas que cuentan la historia de la marca desde su creación hasta la actualidad. Esta sección es un deleite para los coleccionistas, quienes también pueden adquirir productos exclusivos en la tienda oficial, como el McLaren F1 edición limitada 2024, diseñado por Gordon Murray.

La diversidad de actividades está diseñada para que cada miembro de la familia encuentre algo que disfrutar, asegurando que nadie quede fuera de la diversión.

Cómo acceder a esta experiencia

Hot Wheels City Experience combina actividades recreativas, educativas y deportivas en un solo lugar. Además, su ubicación estratégica en la Gran Carpa Satélite lo convierte en un destino accesible para las familias de la Ciudad de México y sus alrededores.

Disfruta de una experiencia audiovisual única con el videomapping en tiempo real de Hot Wheels City Experience. (Cortesía Hot Wheels)

Las actividades disponibles incluyen:

Carreras en go-karts para todas las edades.

Simuladores de Fórmula 1 para vivir la emoción a toda velocidad.

Zona Gamer by PlayStation, con videojuegos para toda la familia.

Talleres de pintura donde los niños pueden diseñar el auto de sus sueños.

Videomapping en tiempo real para disfrutar de una experiencia audiovisual única.

Tienda oficial con productos exclusivos.

Zona de alimentos y bebidas con opciones para todos los gustos.

Con horarios accesibles que se extienden durante toda la semana, este evento es una invitación a descubrir cómo los juguetes pueden ser una herramienta para aprender, conectar y crear recuerdos imborrables.

Para quienes deseen asistir, los boletos están disponibles en el sitio web www.feverup.com, y se recomienda adquirirlos con anticipación para asegurar el acceso a todas las actividades.

Hot Wheels City Experience es una celebración del poder del juego y de cómo este puede unir a las familias en torno a momentos de alegría y aprendizaje.