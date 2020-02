La historia de Nannerl Mozart se incluye en The Genius of Women (El genio de las mujeres), que a fin de febrero publicará Janice Kaplan, autora de best sellers como The Gratitude Diaries (Los diarios de la gratitud). “Pasé los dos últimos años investigando a mujeres geniales para mi nuevo libro. En ese proceso me encontré con algunas personas que no creían que tal categoría existiera. No me llevó mucho descubrir la respuesta: el genio necesita ser nutrido y reconocido. En cada generación han existido mujeres músicas extraordinarias, pero su potencial se desperdició porque la gente no quiso ver su talento”, escribió en The Lily. “Literalmente, existió una Wolfang Mozart femenina: Maria Anna. Podría haber sido su par si no hubieran dejado que su talento se echara a perder”.