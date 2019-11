Aunque el crecimiento de la pobreza en algunos estados de occidente ha estado vinculado, en parte, con la acogida masiva de refugiados desde el comienzo de la ola migratoria en 2015, fenómeno que no ha afectado en igual medida a los cincos estados de la ex DDR, los cuales no están entre los más buscados por los que huyen de la guerra y la pobreza en búsqueda de nuevas oportunidades.