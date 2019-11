En una escena del documental Behind The Wall, citado por USC News, un berlines recordó su experiencia como niño, cuando en el día de su cumpleaños escuchó en la radio que la frontera había sido cerrada. “Al día siguiente mi tía llamó y dijo: ‘No podemos ir [a tu fiesta], no se puede cruzar’. Así que fuimos hasta la frontera. Era muy triste ver el alambre de púas”, relató. Su familia había quedado dividida, y seguiría así por 28 años.