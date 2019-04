Sin embargo, empezaba su ocaso. Un nuevo gigante, el cine, opacaba al circo. Y Chaplin, ya un zar del séptimo arte –en algún sentido, su inventor–, triste, recordó que "el circo de los hermanos Ringling vino a Los Ángeles, y fui a ver a Marceline. ¡Qué dolor! Era uno de los tantos payasos que corrían alrededor de la enorme pista. Un enorme artista perdido en el montón. Al final fui a su camarín, me presenté, le recordé que yo había hecho de gato en aquella pantomima, pero apenas reaccionó. Su maquillaje de payaso no disimulaba su malhumor, su melancolía. ¡Pensar que me enseñó a manejar el bastón!"