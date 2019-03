La palabra "hospicio" la aterró. Pero en esos años, plena era victoriana, el trabajo, en especial para mujeres y niños, era otra forma de cadalso.

Sobre ese drama, sir Frederick Eden, discípulo de Adam Smith (1723-1790), el autor de la biblia capitalista –La Riqueza de las Naciones–, escribió:

"El hombre no puede ofrecer más que su trabajo, y está condenado por la naturaleza a vivir casi completamente a merced del que lo emplea. Y por ello se abusa del ser humano en diversas formas. Por ejemplo, en las fábricas de hilados de Manchester se multa ir sucio, silbar durante el trabajo, y el obrero enfermo que no logra encontrar sustituto debe pagar seis chelines al día por "pérdida de energía mecánica". Los salarios son fijos e insuficientes. Otro problema es el exceso de horas de trabajo: ¡más de 16 horas todos los días!, y no exclusivos para hombres para hombres fuertes: las muchachas jóvenes también deben cumplirlo, lo mismo que los niños, y en pésimas condiciones de higiene".