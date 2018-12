(Post scriptum: Bogdanovich, en el libro sobre su vida (The killing of de Unicorn), escribió: "No puedo creer que haya existido, que fuera un sueño. No sé si podré amar a alguien como amé a Dorothy". El crítico-estrella Vincent Canby le dio un espaldarazo: "La señorita Stratten poseía una adorable presencia en la pantalla: podría haberse convertido en una comediante de primer orden". Hugh Hefner definió: "Hay un clásico clishé: la chica de pueblo que viene a trabajar a Playboy y muere porque quiso vivir muy rápido". Pero eso no ocurrió con Dorothy Stratten. Su marido era un hombre muy enfermo que vio cómo su gallina de los huevos de oro, su conexión con el poder, se desvanecían…, por eso la mató". En 1984, Bogdanovich empezó a salir con la hermana menor de Dorothy, Louise Beatriz. Le pagó una escuela privada, clases en una escuela de modelos, la colmó de regalos, y en 1988 se casó con ella. Él tenía 49 años, y ella 20 –la misma edad de Dorothy al morir–. Trece años después, se divorciaron. La vida y la tragedia de la playmate fue llevada al cine en 1983. El film, Star 80, fue dirigido por el genial coreógrafo Bob Fosse, y el rol de Dorothy lo encarnó la no menos bella Mariel Hemingway").