Se bajó otro artista del Festival de Viña y renunció su productor ejecutivo

El humorista chileno acusó que ''no se le respetaron las condiciones'' de su presentación.

Un terremoto mediático continúa afectando a la organización del Festival de Viña del Mar en Chile, luego de que se confirmara la baja de otro artista que se iba a presentar sobre el escenario de la Quinta Vergara: el humorista chileno ‘Yerko Puchento’, personaje irreverente interpretado por el actor Daniel Alcaíno. Sin embargo, eso no quedó ahí, pues horas después de que el comediante cancelara su presentación, el productor ejecutivo del Festival, Mauricio Correa, también presentó su renuncia. Todo esto tiene lugar a menos de una semana del inicio del que es señalado como el mayor evento musical del verano en Latinoamérica. Las críticas, en tanto, apuntan a una productora externa a cargo de la producción del festival.

Yerko Puchento es el segundo artista en bajarse de la parrilla del Festival de Viña del Mar, luego de que la banda mexicana Maná anunciara a través de sus redes sociales que tampoco iba a estar presente debido a problemas de salud que aquejaban al vocalista Fher Olvera.

“No cumplieron nuestra única condición” de actuar en una noche en que se presentaran artistas para un público adulto. Así lo aseguró Daniel Alcaíno al confirmar su bajada de Festival de Viña del Mar, cuya presentación estaba fijada para la segunda noche del certamen, el lunes 20 febrero, escenario que cambió, precisamente, tras la cancelación del show de Maná. Hasta ahí todo bien, pero este fin de semana la producción del certamen anunció que ese cupo se llegaría por dos artistas juveniles, las argentinas Tini Stoessel y Emilia Mernes, grandes exponentes de la música urbana, lo que no gustó al humorista quien pidió cambiar su show para el día siguiente, jornada en la que se presentará el mexicano Alejandro Fernández y la banda chilena de rock progresivo Los Jaivas. Como no se logró llegar a acuerdo, el humorista anunció su baja definitiva en su cuenta oficial de Instagram.

Te puede interesar Más problemas para el Festival de Viña del Mar: Maná canceló su show por dificultades de salud de Fher Olvera

“Queríamos estar ahí, teníamos un buen show para hacer reír a la gente” sostuvo Alcaino en una entrevista con el canal de televisión Mega, “pero no están las condiciones ya que el nuevo público para esa jornada será más adolescente y yo no hago ese tipo de humor”, criticando de paso que “nos enteramos casi por la prensa de los cambios… nuestras condiciones no fueron respetadas” por lo decidieron no ir.

“Estamos tristes, decepcionados” porque “nuestra petición no fue escuchada. Con la desesperación de contratar (la producción) y armar una parrilla se arma esta parrilla con estas dos artistas adolescentes o juveniles, como quieran llamarlo, pero que no tiene que ver con el público de nosotros, por lo tanto e incluso nosotros sugiriendo lo que veíamos como única posibilidad y los dos únicos dos artistas que yo conozco con mis 50 años y que trabajo en televisión y veo TV, son Alejandro Fernández y Los Jaivas (programados para el martes 21) pero está otra comediante y ella está en todo su derecho (de defender su día) y lo respeto que esté ella ese día”, sostuvo.

Por lo mismo, agregó que “había que buscar un artista para ‘Yerko Puchento’ porque se había caído Maná” y eso no se hizo, criticó, añadiendo, según a su juicio, que “los humoristas solo sirven para el morbo y el rating del Festival de Viña, y que le genera este rating para ver si se lo comen o logra zafar, esa es la realidad que se está viviendo hace mucho rato”.

No se saben las verdaderas razones de la renuncia del productor ejecutivo del Festival de Viña del Mar, Mauricio Correa.

Por otro lado, y tras esta confirmación, hizo lo propio el productor ejecutivo del certamen, Mauricio Correa, aunque aún no se conoce el detalle de esta determinación. Correa, en tanto, era productor ejecutivo por parte de Canal 13, la estación televisiva a cargo, junto a Televisión Nacional de Chile (TVN), de la transmisión oficial del Festival.

Seguir leyendo: