BRITs 2023: Salma Hayek le entregó un premio a Harry Styles y lució un atuendo de 400 mil pesos

Harry obtuvo cuatro categorías en esta premiación (David M. Benett/Max Cisotti/Dave Benett/Getty Images)

Salma Hayek desfiló en la alfombra roja de los BRIT Awards de 2023 con un impresionante atuendo de cuero negro cuyo de elevado costo, la actriz fue la encargada de entregarle el premio de Artista del Año a Harry Styles.

A través de su cuenta de Instagram, Hayek mostró las lujosas marcas que vistió en la noche de gala. Su estilista fue Rebeca Corbin, la encargada de su manicura fue Kate Williams y quien le realizó el peinado fue Miguel Martin Pérez. En total, su outfit tiene un costo de aproximadamente 400 mil pesos.

El bolso que usó Salma Hayek es de la casa diseñadora Alexander McQueen, su particularidad es que en el asa tiene cuatro anillos para insertar los dedos, cuando la portadora la toma, también se pone dicha joyería. Tiene un costo de mil 190 euros, lo que equivaldría a aproximadamente 39 mil 651 pesos mexicanos.

La bolsa incluye anillos para la mujer que se la porte (alexandermcqueen.com)

Salma Hayek a punto de tomar su bolsa con anillos incluidos (Instagram/@salmahayek)

Las botas que lució Salma son de tacón delgado con una leve plataforma, destacó que están atadas con agujetas, son de color negro y su acabado es de cuero. De acuerdo con su cuenta de Instagram, son de la marca Saint Laurent, aunque no están disponibles en el catálogo, el costo del calzado de este tipo en la página es de mínimo 20 o 25 mil pesos.

El precio de las botas no es menor a 20 o 25 mil pesos (ysl.com)

El top de cuero negro también es de Alexander McQueen. Esta lujosa prenda tiene un acabado en el pecho con transparencia que sube hasta los tirantes, en el sitio oficial no se encuentra disponible, pero otras prendas superiores que son similares tienen un costo de 2 mil 190 euros, lo que equivale a 43 mil 636 pesos mexicanos, aproximadamente.

Aunque el top no es el mismo, estos son los costos (alexandermcqueen.com)

La chaqueta de cuero que lució Salma en la alfombra roja y que luego se quitó durante la ceremonia tiene cierres plateados y apertura orientada hacia el lado izquierdo, además tiene cierto vuelo para conectar con la falda. Esta prenda tiene un costo de 4 mil 960 euros, lo que equivaldría a aproximadamente 98 mil 830 pesos mexicanos. También es de Alexander McQueen.

Esta es la chaqueta de cuero que lució Salma en la alfombra roja (alexandermcqueen.com)

La prenda más cara de Salma en la noche de los premios BRITs fue la falda, la cual tiene un volado para asemejar que es continuidad de la chaqueta de cuero mencionada anteriormente. Es de color negro y también pertenece a Alexander McQueen, su costo en el sitio web oficial es de 3 mil 890 euros, lo que equivaldría a más de 77 mil 600 pesos mexicanos.

La falda tiene una decoración de cierre (alexandermcqueen.com)

El collar de Boucheron que lució Salma Hayek no tiene un costo especificado en el sitio web, pero este tipo de joyería suele costar entre 1950 y 6 mil 300 euros, lo que equivaldría a una cantidad de entre 38 mil 854 y 125 mil 530 pesos mexicanos.

El collar pertenece a una exclusiva colección temática de Boucheron (Instagram/@salmahayek)

Este elemento de joyería pertenece a una colección exclusiva llamada El hombre del volcán, se trata de un chocker cuyo distintivo es un nudo con brillos plateados, aparentemente está hecho con roble de pantano de 3 mil años de antigüedad y está hecho con Shou Sugi Ban, una técnica japonesa.

Harry Styles recibió un premio a manos de Salma Hayek

Durante la ceremonia, la actriz veracruzana le entregó el premio Artista del Año a Harry Styles, el ex integrante de One Direction recordó a sus compañeros de esta boy band y mencionó lo siguiente:

“Quiero agradecer a Niall, Louis, Liam y Zayn. No estaría aquí sin ustedes”

Esta frase causó euforia entre los fans de Harry Styles, pues la separación de One Direction — banda en la que se dio a conocer— marcó profundamente a muchas generaciones de admiradores y admiradoras de los intérpretes de Story of My Life, pues el hecho de que recordara sus orígenes fue muy significativo.

El costoso atuendo fue lucido por Salma mientras le entregaba su premio a Harry Styles (JMEnternational/Getty Images)

“Mi versión de 13 años está llorando”, “Recordó a los chicos, nunca se fueron de su corazón, más bien” y “Te amo pequeño Harry que audicionó en Factor X y pasó por tantas cosas”, fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse en redes sociales.

Además, el lanzamiento de 2022, Harry’s House, fue reconocido como el Álbum del año en los BRITs. En total, estas son las categorías que ganó el joven cantante.

-Álbum del año

-Artista del año

-Canción del año

-Mejor Acto POP/R&B

Es importante mencionar que a través de sus historias, Salma Hayek compartió con emoción la presentación que ofreció Harry Styles.

Harry Styles actuó en los Brit Awards en el O2 Arena de Londres, Reino Unido. El evento se llevó a cabo el 11 de febrero (REUTERS/Henry Nicholls)

Este es el segundo premio de gran relevancia que obtiene el álbum en la misma categoría, pero en diferentes premios, pues en los Grammy también lo ganó.

En la categoría Best Pop Vocal Album el cantante competía ante otras importantes celebridades como Adele (30), ABBA (Voyage), Coldplay (Music of the Spheres) y Lizzo (Special), algo inesperado hasta para el mismo cantante que agradeció el reconocimiento y su primera gran victoria.