Harry Styles superó a Adele, Beyoncé y Lizzo en la primera gran categoría de los Grammy 2023

El cantante fue el primer gran vencedor de la noche (Foto: Twitter/@RecordingAcad)

¡Harry Styles se consagró como el primer gran vencedor! El cantante britanico se convirtió en el primer gran vencedor de la ceremonia en vivo de la entrega número 65 de los premios Grammy en su edición 2023.

El ex integrante de One Direction inauguró la parte de la ceremonia televisada de los galardones otorgados por la Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias esperando a una larga lista de aspirantes que lo colocaban como uno de los menos probables a obtener el gramófono, sin embargo la crítica se ha equivocado y superó incluso a Adele.

En la categoría Best Pop Vocal Album el cantante competía ante otras importantes celebridades como Adele ( 30 ), ABBA ( Voyage ), Coldplay ( Music of the Spheres ) y Lizzo ( Special ), algo inesperado hasta para el mismo cantante que agradeció el reconocimiento y su primera gran victoria.

Harry Styles ganó Best Pop Vocal Album REUTERS/Mario Anzuoni

Este año, Styles fue nominado en seis categorías; además de Mejor Álbum Vocal Pop, recibió reconocimientos por Álbum del Año ( Harry’s House ), Grabación del Año (” As It Was “), Canción del Año (”As It Was”), Mejor Interpretación Pop Solista ( “As It Was”), y Mejor Video Musical (” As It Was “). ( Harry’s House también ganó por Mejor Álbum de Ingeniería, No Clásico).

El también actor arrancó la velada con uno de los premios más solicitados y cotizados dentro de la cultura pop, pues solo grandes leyendas han sido acreedoras de ello, como Lady Gaga, Dua Lipa, etc. Luego de su interacción, en redes sociales el triunfo colocó su nombre como parte de una de las tendencias de búsqueda más importantes y relevantes de internet.

“Solo las leyendas logran algo así de importante y de verdad me da mucho gusto que es un hombre dentro del mundo pop”. “No me lo imaginaba pero la verdad me da gusto que el pop deje de ser considerado como algo solo para mujeres, los hombres pop son una cosa increíble”. Harry bien por darle a los Grammys el mejor inicio con una victoria más que merecida la verdad”. “La canción es arte y de unos temas atrás la verdad todo es más que increíble, vamos por el álbum del año”, opinaron internautas.

Harry Styles attends the 65th Annual Grammy Awards in Los Angeles, California, U.S., February 5, 2023. REUTERS/David Swanson

Harry Styles además ha deslumbrado por sus peculiares looks que lo han colocado como uno de los hombres que más arriesgan con sus atuendos dentro de la industria del entretenimiento internacional, pese a la crítica negativa e incluso señalamientos que cuestionan sexualidad, pese a que él ha dejado en claro que es lo último que le interesa compartir con el público.

Pese a ello, el ex integrante de One Direction aún tiene una gran cantidad de oportunidades para poder seguir obteniendo el famoso gramófono por la misma producción, por lo que sus fans no descartan que el cantante se retire a casa con más de una estatuilla y la aclamación internacional.

Harry Styles performs during the 65th Annual Grammy Awards in Los Angeles, California, U.S., February 5, 2023. REUTERS/Mario Anzuoni

La entrega número 65 de los premios Grammy en su edición 2023 ha impactado no solo por por la gran cantidad de celebridades que aspiran a ganar el gramófono más famoso y prestigioso del mundo, sino también por los peculiares regalos a los que cada nominado y presentador son acreedores por el simple hecho de haber sido contemplados por la Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias.

