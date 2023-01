El mensaje oculto de Shakira sobre la infidelidad de Piqué con Clara Chía Marti en el video de “Te felicito”

Shakira, Rauw Alejandro - Te Felicito

Shakira descubrió la aventura de su ex Gerard Piqué al encontrar una pista escondida en su refrigerador y la mencionó en uno de sus videos musicales.

La cantante, de 45 años, que se separó del futbolista en junio después de 11 años juntos, se dio cuenta de que el padre de sus dos hijos le fue infiel y llevó a su amante a la casa familiar en Barcelona cuando descubrió que se había comido un tarro de mermelada de fresa mientras ella estaba fuera del país por trabajo.

Shakira luego hizo referencia a esto en un video musical de su sencillo “Te Felicito” en abril, que presentaba una escena de la cabeza del cantante Rauw Alejandro, que colaboró en la canción, dentro de una nevera abierta.

La colombiana sabía que a Gerard y a sus hijos no les gustaba la mermelada de fresa, por lo que sospechó que alguien más se había quedado en su casa cuando encontró el frasco casi vacío.

Shakira regresó a su casa después de unos shows de EEUU cuando notó que se habían comido la mermelada en su refrigerador y sabía que al resto de su familia no le gustaba.

Te puede interesar: Shakira y Piqué: una historia de amor y desamor en canciones

La cantante pareció aludir a esto en videoclip de “Te Felicito”, donde se la puede ver abriendo una nevera que tiene la cabeza de Rauw, rodeado de varios frascos de comida.

La escena del video de "Te Felicito" que señalan apunta contra Gerard Piqué

Días antes del lanzamiento del tema, el ex jugador del Barcelona se mostraba en público con su nueva novia, Clara Chía Marti, y Shakira incluso lo destrozó tanto a su ex como su actual pareja en su nueva canción que encabeza las listas globales de Spotify.

La última sesión de Bizarrap con la artista colombiana es un éxito mundial que registra más de 35 millones de oyentes mensuales en Spotify y que alcanzó más de 10.000.000 reproducciones en la plataforma desde su lanzamiento el 13 de enero.

Shakira y Bizarrap - Bzrp Music Sessions #53

La prensa española informó que Shakira comenzó la construcción de un muro para separar su casa de la de su ex suegra después de su separación de Piqué.

El fin de semana pasado, la cantante de “Día de enero” instaló una muñeca de brujal en el balcón de su casa que, según los medios, mira sobre la residencia de su ex suegra. Además, Shakira compartió un video en redes social con sus amigas bailando al ritmo de la canción a todo volumen desde su casa.

Uno de los versos que más llama la atención, y que parecería una indiscutible indirecta a Piqué, es en el que lo califica, sin decirlo, como alguien que no la merecía, que le quedó grande y tuvo que buscarse a una mujer a su altura. La mujer, sin duda, sería Clara Chía Marti.

“A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú”.

Esta no fue la única mención a Chía en la canción, pues en una suerte de precoro, la barranquillera canta: “Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena Clara-mente, es igualita que tú”. Shakira, autodenominándose como loba, le confiesa a Piqué que ya sabía de su infidelidad: “Sorry, baby, Hace rato, que yo te vi tocar ese gato”.

Gerard Piqué llega a un evento en Barcelona acompañado de su novia, Clara Chía Martí (The Grosby Group)

En 2022, la colombiana publicó dos sencillos: “Te felicito’, con el artista puertorriqueño Rauw Alejandro y “Monotonía”, una colaboración con Ozuna.

La cantante, consciente de los efectos de sus indirectas en sus canciones, parece no importarle e incluso lo reta: “Esto es pa’ que te mortifiques, mastiques, tragues, mastiques”.

Esta es la letra de la canción

Perdón, ya cogí otro avión

Aquí no vuelvo

No quiero otra decepción.

Tanto que te las dabas de campeón

Y cuando te necesitaba,

Diste tu peor versión

Sorry, baby, hace rato

Que yo debí votar ese gato.

Una loba como yo,

No está pa’ novatos.

Una loba como yo

No está pa’ tipos como tú

Pa’ tipos como tú.

A ti te quedé grande,

Y por eso estás

Con una igualita que tú.

Esto es pa’ que te mortifiques

Mastique y tragues, tragues y mastiques

Yo contigo ya no regreso

Ni aunque me llores ni me supliques

Yo entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música

Perdón que te sal-pique.

Me dejaste de vecina a la suegra

Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran

Las mujeres facturan.

Tiene nombre de persona buena

Clara-mente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Clara-mente es igualita que tu

Pa’ tipos como tú.

Del amor al odio hay un paso,

Por acá no vuelvas, hazme caso

Cero rencor bebé.

Yo te deseo que: te vaya bien con mi supuesto reemplazo

No sé ni qué es lo que te pasó

Estás tan raro que ni te distingo.

Yo valgo por dos de 22

Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio.

Vas acelerado, dale despacio

Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también

Fotos por donde me ven,

Aquí me siento un rehén.

Por mi todo bien,

Yo te desocupo mañana

Y si quieres tráetela a ella que venga también.

Tiene nombre de persona buena

Clara-mente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Y una loba como yo no está pa’ tipos como tú.

Seguir leyendo: