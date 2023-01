Lisa Marie Presley fue hospitalizada de urgencia por un paro cardiaco

Foto de archivo de Lisa Marie Presley en concierto (Mediapunch/Shutterstock)

Lisa Marie Presley fue llevada de urgencias a un hospital de California, Estados Unidos el jueves tras un paro cardiaco, de acuerdo con el portal especializado en entretenimiento TMZ.

La única hija de Elvis Presley volvió a recuperar el pulso tras una resucitación cardiopulmonar efectuada por paramédicos, informó el medio que citó fuentes cercanas a la mujer de 54 años de edad.

Su madre, Priscilla, confirmó que estaba en el hospital y dijo que estaba “recibiendo los mejores cuidados”.

“Por favor, manténganla a ella y a nuestra familia en sus oraciones. Sentimos las oraciones de todo el mundo y pedimos privacidad durante este tiempo”, señaló Priscilla Presley en un comunicado.

Lisa Marie Presley es la única heredera de Elvis Presley (Photo by Bryan Steffy/WireImage)

Hace solo unos días Presley asistió a la ceremonia de los Globos de Oro junto a su madre Priscilla, donde vieron al actor Austin Butler ganar el premio a mejor actor de drama por su poderosa interpretación en “Elvis”. Al tomar el premio, Butler dio las gracias a las dos mujeres, diciendo “Las amaré por siempre”.

Lisa Marie Presley nació en 1968 y es la propietaria de la mansión Graceland de su padre en Memphis, una popular atracción turística. Tenía nueve años cuando Elvis murió en Graceland en 1977.

Cantante y compositora, es madre de tres hijas, incluyendo a la actriz y cineasta Riley Keough, que ganó notoriedad por sus habilidades de actuación en la serie de antología “The Girlfriend Experience”, en 2016. Estuvo casada con Michael Jackson y con el actor Nicolas Cage.

Johnny Ramone, Lisa Marie Presley y Nicolas Cage (Photo by KMazur/WireImage)

En 2003 lanzó su primer álbum musical, “To Whom it May Concern”, y a este le siguieron dos producciones más, pero desde 2012 no ha sacado ningún disco nuevo. En 2005 vendió el 85% de los derechos de la empresa que maneja los bienes de su padre.

Desde hace varios años Lisa Marie promete un impactante libro de memorias en el que contaría la verdadera historia de su matrimonio con Michael Jackson. Ella asegura que la publicación de nuevas revelaciones sobre el fallecido músico provocará el escándalo de muchos.

Lisa Marie Presley junto a Michael Jackson (Globe Photos/mediapunch/Shutterstock)

(Con información de AFP y EFE)

