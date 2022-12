People’s Choice Awards 2022: BTS y Blackpink

BTS y BlackPink

La noche de este martes, BTS se llevó las tres categorías en donde fueron nominados de los People’s Choice Awarrds 2022, posicionándose sobre los demás artistas en las categorías

Los intérpretes de Butter compitieron con Blackpink, uno de los grupos femeninos de K-Pop más importantes, pues ellas estuvieron nominadas a El Grupo de 2022 y El Video Musical de 2022 por Pink Venom.

Con los galardones obtenidos, BTS es ahora el grupo más premiado en la categoría Group Of The Year en los People’s Choice Awards, dejando atrás el empate que llevaban con Maroon 5.

El K-Pop en los People’s Choice Awards 2022

Desde hace no muchos años, el K-Pop se ha posicionado como uno de los géneros musicales más populares, siendo precisamente BTS y BlackPink dos de las agrupaciones más importantes en la actualidad, por ello que ambos hayan sido sido nominados en al menos dos categorías para los PCA 2022.

BTS fue nominado a tres categorías este año para los premios de E!, por lo que compitieron por el premio en El Grupo del 2022, El Video Musical del 2022 por Yet to come, y por Gira de Conciertos de 2022, por Permission to dance On Stage.

Asimismo, Jungkook fue nominado en solitario por su sencillo Left and Right en colaboración con Charlie Puth, en la categoría de El Video Musical de 2022 y La Canción de Colaboración 2022, llevándose este último premio.

BTS es el grupo de K-Pop con más nominaciones y premios de los People's Choice Awards al estar por primera vez en estos premios hace cuatro años REUTERS/Heo Ran)

BTS se ha convertido en una de las agrupaciones más importantes tanto en el K-Pop como en el pop a nivel internacional, por ello es que a lo largo de su carrera han sido nominados en decenas de ocasiones a premios a nivel internacional, tal como lo ha sido en los People’s Choice Awards.

La primera vez que fueron nominados a una premiación fuera de Corea del Sur fue en 2017, cuando se llevaron el premio por el Mejor artista en redes sociales de los Billboard Music Awards. En cuanto a los People’s Choice Awards, la primera vez que entraron en el listado de los premios fue en 2018, cuando fueron nominados en cuatro categorías, mismas que ganaron.

A partir de entonces han tenido un gran éxito dentro de estos galardones, pues solamente en cuatro ocasiones de las 15 que han sido nominados no se han llevado el premio.

El año pasado se llevaron a casa tres trofeos luego de competir con agrupaciones como Coldplay, Maroon 5, y solistas como Adele y Justin Bieber.

Actualmente, Blackpink se ha posicionado como el grupo femenil más importante dentro del K-Pop (REUTERS/Brendan McDermid)

Por su parte, BlackPink no se queda atrás, pues también han alcanzado una gran popularidad y han sido consideradas para estos premios desde 2019, siendo ganadoras de todas las categorías para las que fueron nominadas en aquel entonces.

Jennie, Lisa, Jisso y Rosé han acaparado miradas desde 2016, cuando participaron en los YouTube Creator Awards, para después entrar en otros galardones como los Teen Choice Awards.

Las cantantes en varias ocasiones han tenido que competir con BTS por la popularidad y el amor de sus fans tanto en Corea como a nivel internacional (EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo)

Tal ha sido la popularidad de este girl group que este 6 de diciembre fueron nombradas como las artistas del año por la revista Time.

BTS arrasó en 3 categorías

En la nominación de Grupo del 2022 los sucoreanos compitieron contra 5 Seconds of Summer, Blackpink, Coldplay, Imagine Dragons, Måneskin, One Republic y Panic! At The Disco.

Mientras que en la categoría Gira de conciertos 2022 BTS se batió en duelo contra Bad Bunny: World’s Hottest Tour, Billie Eilish: Happier Than Ever, The World Tour por Dua Lipa, Future Nostalgia Tour de Ed Sheeran, el Tour de Harry Styles Love On Tour, Lady Gaga: The Chromatica Ball y Luke Combs: The Middle of Somewhere Tour.

Jung Kook fue nominado en la categoría Colaboración 2022 y ganó con el tema “Left And Right” ft. Charlie Puth. (Photo by ANP via Getty Images)

Y finalmente la Canción de COlaboración 2022, ganó “Left And Right” Charlie Puth Featuring Jung Kook. En la cual compitieron contra ”Bam Bam” de Camila Cabello Ft. Ed Sheeran, ”Do We Have A Problem?” de Nicki Minaj X Lil Baby, ”Freaky Deaky” Tyga X con Doja Cat, ”Hold Me Closer” por Elton John & Britney Spears, ”Jimmy Cooks” Drake Ft. 21 Savage, ”Party” de Bad Bunny & Rauw Alejandro y por último ”Sweetest Pie” de Megan Thee Stallion & Dua Lipa.

