Elton John se despidió de EEUU con un emotivo concierto en Los Ángeles

Sir Elton John se presentó en vivo en el último espectáculo norteamericano de Elton John de su gira "Farewell Yellow Brick Road" (REUTERS/David Swanson)

Cuarenta y siete años después de subir al escenario en el Dodger Stadium de Los Ángeles con un uniforme de béisbol tachonado de lentejuelas como la estrella pop más grande del mundo, Elton John subió al mismo escenario el domingo por la noche con una deslumbrante bata de los Dodgers, un uniforme más apropiado para un hombre de 75 años al borde de la jubilación.

La multitud de más de 50.000 rugió en el momento que llegó en los minutos finales del último concierto norteamericano de una gira que John dice será la última.

“Quiero pasar tiempo con mi familia porque el próximo año cumpliré 76 años”, dijo. “Quiero sacarlos a la luz y mostrarles por qué me retiro”.

Abrazó y besó a su esposo, David Furnish, mientras sus dos hijos, Zachary, de 11 años, y Elijah, de 9 años, que vestían chaquetas de los Dodgers a juego con la leyenda “Elton” en la espalda, saludaban alegremente a la multitud.

Elton John interpreta "Bennie and the Jets" (REUTERS/David Swanson)

Luego, John comenzó a cantar “Goodbye Yellow Brick Road”, la inevitable canción final que dio nombre a la gira “Farewell Yellow Brick Road”.

La multitud llena de hombres cohete y mujeres cohete, de bebés con jeans azules y damas de Los Ángeles, muchas de la edad de John pero muchas en sus 20, 30 y 40 años, se balancearon y cantaron como lo habían hecho durante el espectáculo de dos horas con canciones como “Rocket Man” y “Tiny dancer”. Algunos se secaron las lágrimas.

Muchos vestían sus propias lentejuelas y gafas brillantes, sombreros de copa, boas de plumas y, en algunos casos, trajes del Pato Donald, que representaban etapas de la carrera de 55 años de John.

“Gracias a todos por disfrazarse”, dijo John, “me hace muy feliz cuando visten los disfraces más fantásticos”.

Los fanáticos entran para ver a Elton John actuar, vestidas con el icónico traje de los Dodgers en homenaje al cantante (REUTERS/David Swanson)

Cuando terminó la última canción, John se quitó la bata y dejó al descubierto otro atuendo de jubilación, un chándal verde y rojo, y subió a un ascensor pequeño y transparente que lo llevó a una abertura en el fondo. Luego se lo pudo ver en una pantalla de video gigante caminando por un camino de ladrillos amarillos en la distancia.

Muchos otros se unieron a John para la ocasión.

Kiki Dee subió al escenario para cantar a dúo “Don’t Go Breaking My Heart”.

“En 1975, esta mujer estaba aquí conmigo y cantamos esta canción”, dijo John mientras sacaba a Dee. “Le pedí que viniera y recreara ese momento increíble”.

“Gracias a todos por disfrazarse”, dijo John en medio de su repertorio, “me hace muy feliz cuando visten los disfraces más fantásticos”

John saltó de su lugar habitual en el teclado, agarró un micrófono y cantó y bailó con Dee mientras su pianista de ensayo, Adam Chester, golpeaba las teclas en su lugar.

John tocó “Don’t Let the Sun Go Down on Me” en homenaje a los cuatro compañeros de banda que han muerto durante su carrera, y después del primer verso trajo a otro invitado, gritando: “¡Damas y caballeros, Brandi Carlile!”

El momento fue un tributo tácito a otro colaborador fallecido, George Michael, quien hizo un dueto con John de la misma manera en la canción en 1991.

Carlile, quien fue central en el reciente regreso de Joni Mitchell al escenario, vestía su propio traje de lentejuelas con el tema de los Dodgers. Ella cantó sus versos e hizo un “¡¿Puedes creer esto?!” cara a la multitud cuando John puso su brazo alrededor de ella y se empapó de los aplausos.

Un fan entra para ver la actuación de Elton John, con un gorro en forma de cocodrilo (REUTERS/David Swanson)

Una caja de ritmos retumbó cuando Dua Lipa, con un vestido negro que contrastaba con los destellos de todos los demás, salió para el primero de los bises, “Cold Heart”, su éxito de 2021 con John.

“No puedo decirte cómo se siente tener 75 años y tener el récord número 1 en todo el mundo”, dijo John después. “Y este fue mi primer éxito, hace 52 años”.

Comenzó a tocar acordes de piano y cantó: “Es un poco divertido, este sentimiento interior”, la línea de apertura de “Your Song” de 1970.

“¡Esa fue tu canción, Los Ángeles!” gritó después.

En enero, John se dirige a Australia y Nueva Zelanda, luego se traslada a Gran Bretaña y Europa. Está programado para concluir en Suecia en julio, aunque ha dejado en claro que solo ha terminado de viajar, no de hacer música

Aproximadamente dos horas antes, después de subir al escenario con un esmoquin con lentejuelas que se encendían en un diseño de llama y abrir el concierto con “Benny and the Jets”, explicó la importancia de la ciudad para su música.

“Muy bien, esta es una noche muy especial para mí, una noche muy emotiva para mí, y ha sido un largo viaje, y vine por primera vez a Estados Unidos en 1970 a la Ciudad de Los Ángeles, Los Ángeles, y toqué en un club llamado el Trovador”.

El concierto, que se transmitió en vivo por Disney+, fue el último de una aventura de tres noches en el estadio (y su show número 103 en el área de Los Ángeles, le dijo a la multitud). La gira Farewell Yellow Brick Road comenzó en septiembre de 2018 con la primera de las más de 300 fechas programadas. Se suspendió en 2020 debido a la pandemia de COVID y se reanudó en 2021.

En enero, John se dirige a Australia y Nueva Zelanda, luego se traslada a Gran Bretaña y Europa. Está programado para concluir en Suecia en julio, aunque ha dejado en claro que solo ha terminado de viajar, no de hacer música.

Imagen del poster de su último concierto que será transmitido en Disney+

Muchos de los que lo respaldan han estado en su banda desde el principio, o muy cerca, incluidos Nigel Olsson, su baterista desde 1969, y Davey Johnstone, su guitarrista desde 1971, quien a los 71 años se paraba al frente del escenario y dirigió a la banda a través de una versión desgarradora de “Saturday Night’s Alright for Fighting”.

John también brindó una rara visión en el escenario de un colaborador aún más antiguo, el hombre que escribió la mayoría de las palabras con las que la multitud cantó toda la noche, el letrista Bernie Taupin.

“Hemos estado escribiendo juntos desde 1967″, dijo John mientras abrazaba a Taupin, quien no podría haber contrastado más con su compañero de escritura con su cabeza calva y su pelaje sencillo en tonos tierra. “Todavía nos amamos más que nunca antes”.

(con información de AP)

