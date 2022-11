La traumática razón por la que Brendan Fraser no asistirá a los Globos de Oro

Brendan Fraser no asistirá a los Globos de Oro (Reuters)

Brendan Fraser es uno de los favoritos para conseguir una nominación al Oscar al mejor actor gracias a su aclamada actuación en “The Whale” de Darren Aronofsky. Pero rara vez un actor llega a una nominación al Oscar sin detenerte primero en otros importantes premios, incluidos los Globos de Oro, que volverán al canal NBC en 2023 tras un año fuera de pantalla por la polémica que se generó entre la organización y grandes estrellas de Hollywood negándose a participar de la última gala.

Fraser confirmó a la revista GQ que no participará de la ceremonia si es nominado debido a su acusación de que Philip Berk, ex presidente y miembro de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, lo manoseó en un almuerzo de 2003 en un hotel de Beverly Hills.

“No, no voy a participar… Es por la historia que tengo con ellos. Y mi madre no crió a un hipócrita. Puedes llamarme muchas cosas, pero no eso”, sentenció Fraser a GQ en su nuevo artículo de portada.

Philip Berk (Shutterstock)

Fraser dijo que su experiencia con Berk lo hizo retirarse de Hollywood. También lo hizo sentir como si “me hubieran quitado algo”.

El actor reveló la agresión sexual en una entrevista de GQ de 2018.

Según describió en la entrevista con GQ, dos años antes de convertirse en presidente de la poderosa organización, Berk se le acercó para saludarlo y aprovechó el gentío para pellizcarle el trasero y, posteriormente, empleó uno de sus dedos para tocarle la zona entre los testículos y el ano. El propio Berk hace mención de este hecho en sus memorias, pero en esas páginas indicó que aquello fue una broma. Pero Fraser tiene una versión muy distinta: “Su mano izquierda se extiende, me agarra la nalga y uno de sus dedos me toca en el perineo. Y empieza a moverlo”, detalló el actor a la publicación.

El actor confesó que en ese momento lo invadió el pánico y que su reacción fue apartarle la mano a Berk e irse del hotel sin hablar con nadie. “Me hizo sentirme enfermo. Me sentí como un niño con un nudo en la garganta. Creía que me iba a poner a llorar”, explicó el intérprete, quien reconoció que le dio miedo contar lo ocurrido en aquel momento por la reacción del público y para evitar que marcara su carrera. El actor se fue a su casa, aterrorizado, y allí se lo contó a su mujer, pero decidió no presentar cargos contra Berk.

Darren Aronofsky y Brendan Fraser en la premiere de "The Whale" en el festival de Venecia (Photo by Stefania D'Alessandro/WireImage)

El periodista aseguró a la revista que Fraser se había inventado la historia. No obstante, los representantes del actor exigieron una disculpa escrita a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, que Berk escribió. El periodista reconoció que le envió una carta al actor sobre el incidente, pero aclaró: “Mi disculpa no admitió haber hecho nada malo. Era el típico ‘si he hecho algo que molestó al Sr. Fraser, no fue mi intención y me disculpo’”.

Pero Fraser no pudo olvidarlo y su angustia terminó desembocando en una profunda depresión. La experiencia lo dejó con una sensación de pérdida, o de que “le habían quitado algo”. Aquel desagradable episodio lo convirtió en una persona solitaria y lo obligó a retirarse de la escena pública. “Me hizo retroceder, me hizo recluirme”, confesó el actor sobre esa época en la que navegó una insoportable fragilidad. Aunque se repetía que “no había sido nada”, comenzó a decirse a sí mismo que se merecía todo lo que le había pasado.

Además, el intérprete está convencido de que la poderosa entidad lo colocó en una lista negra, ya que en raras ocasiones volvió a ser invitado a los Globos de Oro, un importante evento de promoción en Hollywood. Ese año marcó el comienzo de la caída de su carrera. “El teléfono deja de sonar y empiezas a preguntarte por qué”, declaró a GQ, “Hay muchas razones, pero ¿era esta una de ellas? Creo que sí”, dijo, y agregó: “El silencio fue ensordecedor”.

Berk, quien fue ocho veces presidente de la asociación, negó que el grupo hubiera tomado represalias y afirmó que la “carrera de Fraser decayó por causas ajenas a nosotros”.

Tras la acusación de Fraser, la HFPA dijo en un comunicado: “Nos oponemos firmemente al acoso sexual y al tipo de comportamiento descrito en este artículo”. La organización también abrió una investigación sobre el asunto, que GQ informó que terminó con la propuesta de la organización de que Fraser firmara una declaración conjunta que decía: “Aunque se concluyó que el Sr. Berk tocó inapropiadamente al Sr. Fraser, la evidencia respalda que fue pensado para ser tomado como una broma y no como un avance sexual”.

Fraser se negó a firmar y Berk siguió siendo miembro votante de la HFPA.

La ceremonia de los Globos de Oro que un día fue considerada antesala de los Oscars volverá en 2023 a las pantallas de televisión y se podrá ver en todo el mundo de nuevo (AFP)

Desde entonces, la HFPA fue duramente criticada. Luego, Berk fue expulsado de la HFPA después de enviar un correo electrónico a los miembros criticando el movimiento Black Lives Matter como un “movimiento de odio racista”.

¿Por qué la HFPA no echó a Berk después de la acusación original de Fraser? “Creo que fue porque era demasiado asqueroso” dijo el actor, y agregó que “por el momento” no cree en ninguno de los reformas que la HFPA ha realizado en el último año.

Fraser dijo que está dispuesto a reconsiderar su relación con la HFPA y los Globos de Oro si reconocen la gravedad del hecho.

Según ha publicado The Hollywood Reporter, los Globos de Oro 2023 se emitirán el próximo 10 de enero. Lo que está en duda es cuántos famosos volverán a sentarse en la cena en la que se entregan los reconocimientos. Esto incluye a estrellas de Hollywood, pero también a magnates del mundo del cine y a principales agentes de la industria.

Una investigación de Los Angeles Times develó en febrero de 2021 las prácticas poco éticas que rodeaban a todo lo que tenía que ver con la HFPA, una asociación formada por un grupo reducidísimo de tan solo 86 periodistas.

El trabajo periodístico sacó a la luz que los miembros de la asociación habían sido agasajados con regalos y viajes, algo que había resultado en nominaciones de producciones de dudosa calidad, como “Emily in Paris”, en detrimento de otras producciones alabadas por la crítica como “I May Destroy You”. Ese fue uno de los problemas principales, pero hubo otro realmente reseñable. Al igual que los Oscar en otras ocasiones, los Globos de Oro tuvieron que afrontar críticas por la falta de diversidad en sus elecciones.

Hasta la fecha, lo único confirmado ha sido que la HFPA ha abierto la puerta a 21 nuevos miembros, de los cuales 6 son afroamericanos. El anuncio se hizo en octubre de 2021.

