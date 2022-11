Entrevista a Evaluna Montaner y Camilo: “Creemos en el ejercicio de mirar para adentro y vaciarnos de las distracciones”

Evaluna & Camilo - Infobae America

Tienen 25 y 28 años. Ella nació en Caracas, Venezuela y él en Medellín, Colombia. Ambos cantan, bailan y actúan desde muy pequeños, y hace siete años están en pareja: cinco de novios, dos de casados. Son Evaluna Montaner y Camilo.

Cosecharon un fruto muy especial llamada Índigo. Pero también lograron cinco Grammys Latinos el año pasado, una película de Hollywood con Sofía Vergara, y más de 20 millones de personas son parte de su tribu en Youtube.

Cantaron hace unas semanas para 80.000 personas en la mítica Puerta de Alcalá en Madrid, son autores de numerosos hits (Indigo, Machu Picchu, Tutu, Vida de Rico), ella es parte de la dinastía musical de Los Montaner, y hoy estrenan su docureality familiar en Disney Plus a nivel mundial.

- ¿Se imaginaban cuando grababan sus videos en Youtube que hoy iban a estar presentando su propia serie con Disney? ¿Amar sigue siendo su revolución?

Camilo: ¡Wow!... pero con ésa introducción…

Evaluna: ¡Qué bien!, ¿no?

Camilo: ¿Y con mi ego ahora que hago?

Evaluna: Dice que bailas muy bien…

Camilo: En ésa…

Evaluna: Dice que actúas y bailas muy bien, pero siempre dices que no te gusta bailar…

Camilo: Espera un momento, ¿qué está pasando acá' ella dijo “voy a hacer una intro y si me equivoco tal…”, ¿tú estás diciendo que se equivocó con lo de que yo bailo?

Evaluna: No, estoy diciendo que ella misma lo dijo también.

Camilo: Mírame a los ojos…

Evaluna: ¿Viste? Ah…

Camilo: Me parece que bailo súper bien…

Evaluna: Tú bailas muy bien. Pero tú siempre dices que no…

Camilo: ¿Y por qué te ríes ahí? ¡Me estás rompiendo el corazón!

Evaluna: No me estoy riendo, mírame (risas).

- ¿Contentos con la docu serie?

Evaluna: Ay muy contentos… perdón, volviendo al tema…

Camilo: Y sí, si bailamos increíblemente. Pero con Los Montaner estamos muy contentos y muy emocionados de poder compartir esta pieza creativa.

- En un capítulo de Los Montaner hablan de la importancia de vivir con intención y propósito en cada acción de nuestras vidas. Me gustaría que esta nota también tenga un propósito, por eso les propongo recordar el video que hicieron en su canal de YouTube hace cuatro años haciendo eco del caso Cristina Isabel, una niña de 11 años que estudió en el mismo colegio de Camilo en Monteria -Cordoba, Colombia-, y se suicidó porque los compañeros le decían gorda. Hoy siendo padres de Índigo, ¿qué mensaje le dirían a todas las personas que nos están viendo y hoy están padeciendo el bullying en sus vidas?

Camilo: Mira, nosotros tenemos… Qué difícil, porque no somos profesionales al respecto y todo lo que hemos compartido alrededor del tema fue con el profundo deseo de destilar algo de nuestras vidas y que ilumine la vida de los demás. Algo de lo que habla profundamente esta docuserie es la importancia del cordón humano que te rodea, lo importante que es dedicar un esfuerzo a seguir fortaleciendo tu relación con tu familia, con tus amigos… permitirse uno… -y eso creo que está muy estigmatizado en nuestra sociedad-, permitirse la vulnerabilidad. Cuánta gente que está expuesta a situaciones de bullying y de abuso aliviaría tanto en su corazón si tuviera la posibilidad de llegar a decir a alguien: ¿Sabes qué? Me siento muy mal, me estoy sintiendo muy mal, estoy triste. Ser capaz de hablar las cosas, de tener uno con quien desahogarse.

Evaluna: También que deje de ser tabú el tema de la terapia, siento que es súper importante tener una ayuda contigo y que los papás le digan a sus hijos que está bien sentirse de cierta manera, y que está bien hablar con alguien… Es algo que para mí siempre fue una puerta abierta, pero para muchos es un tabú tener ahí una ayuda profesional que puede ayudarte con temas tan importantes como el bullying.

- Ambos hablan constantemente de la importancia de la conversación diaria con Dios para nuestros espíritus, y del acompañamiento psicológico para la calma de nuestras mentes. ¿Qué sienten que les aportan cada una de estas conversaciones en su vida? ¿La conversación con Dios y con su psicóloga?

Camilo: Nosotros creemos en el ejercicio constante de mirar para adentro. El ejercicio constante de uno vaciarse de las distracciones y de los ruidos que hay tanto en este momento en nuestra sociedad, para ser capaces de escuchar aquello que es esencial y un poquito más silencioso y más sutil. Es un hábito tremendo para uno poder tener la raíz de lo que yo creo que es la paz mental, que es la paz espiritual primero. Y por supuesto que nosotras tenemos una psicóloga increíble con quien nos reunimos de manera constante a revisar cosas que nos invaden, que nos tocan, que nos molestan, que nos pesan… qué importante es lo que tú dices mi amor, desestigmatizar la idea de tener ayuda, de pedir ayuda, “necesito ayuda”. Éso es tan importante.

- Y hablando de ayuda, en esta nueva etapa de sus vidas los jefes de la familia -Marlenes y Ricardo-, dicen que los bebés son portátiles y pueden acompañarlos alrededor del mundo para seguir construyendo sus carreras. ¿Les genera miedo que la imagen de Índigo esté en redes sociales?

Evaluna: Bueno que sea portátil es muy conveniente y es lo máximo, porque podemos seguir haciendo lo que amamos también con ella y es fantástico, y se vuelve todo más bonito. Y lo otro, ¿lo quieres decir tú?

Camilo: En este momento nosotros estamos protegiendo todo lo que ella está decidiendo hacer, y por lo pronto está muy ocupada decidiendo recorrer los pisos de la casa, decidiendo morder las paticas de las sillas…

Evaluna: Morder las etiquetas de las cosas…

Camilo: Aprendiendo a decir papá y mamá, y moviéndose de una manera muy extraña… creo que está muy ocupada, todavía no hemos podido hablar del futuro. Ella todavía no sabe qué significa eso, entonces está muy ocupada viviendo el presente. Cuando nos saque un ratito para hablar de eso en unos años, hablaremos de eso.

- Y por último, hace 4 años compartieron un video donde invitaban a erradicar el plástico en la vida de su tribu y lo que más me emocionó fue el final donde mostraban a un niño sordomudo que como no entendía nada de lo que le decía reaccionaba de manera agresiva. Hasta que le pusieron música y empezó a bailar de la manera más dulce con otros niños, ¿Se acuerdan de alguna historia en particular donde haya intervenido el poder de sus canciones de manera milagrosa en la vida de otra persona?

Evaluna: ¡Wow! Sí, un montón.

Camilo: Mirá te digo, el tema de las cartas es algo que a mí me apasiona muchísimo. Las recibo, y en la medida de lo posible, es muy difícil a veces porque son muchas.. pero las guardo en mi bolso.

Evaluna: Casi siempre las lees todas amor…

Camilo: Sí, las que llegan a mis manos las recibo y si no las leo, las guardo en mi bolso. Y cuando tengo un vuelo largo o algo, las saco, las recorto, las leo, las honro, pego en mi diario o las quemo, me despido de ellas, pero las leo. Me acuerdo mucho de una carta que compartí incluso en un concierto, que me mandó una niña de Almería y me contaba que ella con su papá el tiempo de escuchar nuestras canciones era su momento feliz. Su papá se puso muy enfermo y los únicos momentos que tenían de felicidad y de tranquilidad era cuando escuchaba nuestras canciones. Al punto que su papá se puso muy malito, y estaba por irse al Cielo, tenían que tomar la decisión de desconectarlo, y justo cuando lo desconectaban le ponían nuestras canciones como para honrar esa relación que tenían y de la que nosotros fuimos parte sin tener ni idea. Y yo con éso recordé lo sagrado que es aquello que está pasando delante de nosotros sin siquiera darnos cuenta. Y lo sagrado que es ese vínculo que hay con las personas y que las canciones, y que nuestro oficio permite. Cosa que nos motiva a seguirlo haciendo, a seguir compartiendo más acerca de lo que somos, de lo que sentimos. Qué se yo, una anécdota que me parece que tiene un poco de suspiro pero, que es preciosa.

LOS MONTANER, LA SERIE

La Avant Premiere de Los Montaner, la nueva serie original de Disney+, contó con la presencia de toda la familia Montaner y de reconocidos artistas de la música. Entre los invitados se encontraron Lele Pons, Guaynaa, Calle y Poché, Elettra Lamborghini, Emily Estefan, JenCarlos Canela, Joel Deleon, Jota Rosa, Julián Turizo, Llane, Lili Estefan, Mario Ruiz, Micro THD, Pitizion, entre otros artistas amigos de la familia.

Esta nueva producción se sumerge en la vida diaria de una de las familias más queridas de América Latina, liderada por el reconocido cantante y compositor Ricardo Montaner, uno de los principales exponentes de la música latina.

El evento contó con la presencia de Ricardo, Marlene, Mau, Sara, Ricky, Stefy Roitman, Evaluna y Camilo, todos celebraron el estreno junto a los asistentes, en una noche llena de música, risas y emoción.

Los Montaner presenta los momentos más íntimos de la familia, brindando acceso sin barreras y revelando los entretelones de acontecimientos familiares que tuvieron gran notoriedad en medios y redes sociales, como la boda de Ricky y Stef, el nacimiento de la hija de Evaluna y Camilo -Índigo-, y el deseo por parte de Mau y Sara de formar una familia que se coronó con la reciente llegada de Apolo, sexto nieto de Ricardo y Marlene.

Los Montaner también muestra el detrás de escena de las carreras artísticas de los miembros de la familia, siendo testigo de momentos inolvidables como la ceremonia de los premios Grammy en Las Vegas. Además, los acompaña en viajes familiares a Colombia, República Dominicana y Argentina, ahonda en las sensaciones que experimentan Ricardo y Marlene con su “nido vacío”, y registra festejos de cumpleaños y otros eventos especiales que revelan la forma única en que los Montaner celebran la familia y priorizan el tiempo compartido, mientras llevan una vida como estrellas de la música.

Creada por los Montaner y Lex Borrero, producida por NTERTAIN Studios y con la colaboración creativa de Disney Branded Television unscripted team, Los Montaner está compuesta por diez episodios de entre 40 y 45 minutos de duración. Los cinco episodios finales llegarán el próximo 28 de diciembre al servicio de streaming en todo el mundo.