Obsesionado e ignorado por su hermano Nick: “Aaron Carter estaba pidiendo ayuda a gritos”

El cantante de 34 años fue hallado muerto en su casa de Lancaster, en California. Era el hermano menor de Nick, de los Backstreet Boys (AFP)

Aaron Carter tenía una “obsesión” con su hermano mayor, Nick Carter, y estuvo “clamando” por su amor durante años, dijo el amigo del músico fallecido a Page Six.

Gary Madatyan, amigo desde hace mucho tiempo del cantante de “I’m All About You”, afirmó que Aaron a menudo hablaba de reparar su relación con el cantante de Backstreet Boys, hasta su muerte en una bañera en su casa el sábado.

Madatyan alegó además que la enfermedad mental de Aaron había puesto mucha tensión en las relaciones del cantante con su familia y prometida, Melanie Martin. Aún así, quería hacer las paces con las personas a las que había lastimado.

“Ojalá pudiera haber hecho un poco más como pariente de Aaron”, dijo Madatyan sobre Nick. “No lo estoy juzgando. No digo nada malo porque lo respeto. Es un artista talentoso. Lo amo, pero Aaron estaba obsesionado con su hermano”.

“Las personas con enfermedades mentales piensan diferente. Estaba empujando, hurgando para llamar esa atención. Aaron hizo cosas que nunca debería haberle hecho a su hermano, pero estamos hablando de salud mental. Estaba pidiendo ayuda a gritos”.

Nick y Aaron Carter en 2006 (Reuters)

Madatya alegó además que se alarmó en los últimos meses cuando “caras nuevas” comenzaron a insertarse en la vida de Aaron. Dijo que el cantante había estado trabajando en nueva música y se propuso mejorar su vida para poder recuperar la custodia de su hijo de 11 meses, Prince.

“Simplemente me rompe el corazón que nadie estuviera allí para él”, dijo Madatyan. “Diferentes tipos de personas lo sacaron y usaron su adicción y su enfermedad mental… Usaron su nombre para publicidad”.

“Le dije: ‘Mira, esto no me gusta. Te quiero mucho y haré cualquier cosa por ti, pero déjame ayudarte. Esto no está bien, hermano. No vas por el camino correcto con tu vida”, recordó una de las conversaciones que tuvo con Aaron.

A pesar de esa tensa relación, un representante de Aaron dijo que los hermanos estaban “en un buen lugar” antes de que lo encontraran si vida en su casa en Lancaster, California, el 5 de noviembre.

“Admiraba a Nick de muchas maneras. Estaban tratando de hacer que todo volviera a estar bien”, dijo el representante de la cantante el lunes.

Sin embargo, además de luchar contra una adicción y su salud mental, Madatyan también afirmó que Carter tenía problemas de dinero. “Le estaba yendo económicamente muy mal, muy mal… Necesitaba a alguien que estuviera allí para él”, afirmó.

El CEO de Celebrity Boxing, Damon Feldman, afirmó que habló con Aaron sobre la posibilidad de subir al ring para pelear contra el actor Andy Dick. “Hablamos de eso hace dos semanas, pero él nunca me respondió”, dijo Feldman a Page Six.

A Madatyan y Martin se les permitió entrar a la casa de después de que los agentes y el equipo forense del condado de Los Ángeles se llevaron el cuerpo de Aaron para examinarlo.

Madatyan afirmó que no había drogas ni nada sospechoso cuando examinó toda la casa, “excepto el agua en la bañera... era un agua extraña, amarillenta”.

TMZ informó que se encontraron latas de aerosol dentro de la casa, pero Madatyan alegó que no las vio.

Madatyan dijo que su mejor amigo de 12 años tenía muchos planes y no hablaba de hacerse daño. “Aaron amaba la vida y nunca se habría suicidado”, dijo.

“Yo personalmente creo que estaba medicado y se quedó en la bañera. Creo que fue un accidente trágico, porque amaba la vida. Tenía tantos planes”, compartió. “Aunque tenía problemas mentales, adicción, amaba la vida”.

Aaron Carter en 2005 (Reuters)

Aaron, de 34 años, fue abierto sobre su adicción a las drogas y lucha con su salud mental. En 2019, el cantante apareció en el programa de entrevistas “The Doctors” y confesó que estaba tomando medicamentos para la ansiedad, depresión maníaca y trastorno de personalidad múltiple.

Ese mismo año, su hermana gemela, Angel, y Nick presentaron una orden de restricción contra Aaron.

Madatyan dijo que recibir la orden de mantenerse alejado de su familia hirió profundamente al cantante.

“Él diría, [Nick] no quiere que tenga éxito... me odia”, afirmó Madatyan. “Dije: ‘No lo creo. Tal vez deberías intentarlo y hablar con él’. Quería reparar esa relación, pero se nota que estaba un poco solo”.

“Él ya había admitido que había abusado de las drogas, admitió que tenía problemas de salud mental, pero nadie vino a tomar su mano. No estoy aquí para juzgar a nadie, pero si mi hermano tuviera una enfermedad mental, nunca le pondría una orden de restricción. Eso fue realmente doloroso para él. La enfermedad mental no es una elección”.

Madatyan afirmó que intentó varias veces que regresara al área de Los Ángeles para poder ayudarlo a manejar su vida, pero había “otras influencias” a su alrededor.

“Siempre lo abrazaba y le decía: ‘No estás solo, Aaron’”, afirmó. “Pero eso no fue suficiente a veces. No estoy enojado con su familia, pero sabes cuánto amaba a Nick. Cuando un pariente de sangre se esfuerza, significa más que cualquier amigo a su alrededor”, añadió.

“Lo que quiero que la gente sepa es nunca se dé por vencido con alguien que está luchando con un problema de salud mental porque habrá un momento en que podría ser demasiado tarde. No quiero que nadie se arrepienta de haber podido hacer algo cuando no lo hicieron. Ese es el peor sentimiento que puedes tener”, afirmó.

Melanie inscribió a Aaron en rehabilitación ambulatoria después de confrontarlo en septiembre y logró que aceptara el tratamiento.

Se suponía que Aaron tendría una sesión en línea el viernes por la noche, pero no se presentó. Cuando alguien del centro de rehabilitación se acercó para decirle a Melanie, ella les dio la trágica noticia. Es posible que Aaron nunca se conectó porque ya había muerto.

La empleada doméstica fue quien llamó a la policía al encontrar el cuerpo de Aaron en la bañera y el último contacto con él fue a las 2 a.m. del viernes. Los agentes acudieron a su casa de Lancaster, California, el sábado por la mañana y fue encontrado sin vida. La causa de la muerte de Aaron actualmente está bajo investigación por la oficina del forense.

El equipo forense retirando el cuerpo de Aaron Carter de su casa de California (The Grosby Group)

Tras conocer la noticia, Nick Carter se despidió su hermano por Instagram.

“Mi corazón esta roto. Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha desvanecido”, comenzó un largo tributo junto con una presentación de fotos de él y Aaron a lo largo de los años.

“Siempre me he aferrado a la esperanza de que, de alguna manera, algún día quiera caminar por un camino saludable y, finalmente, encontrar la ayuda que tanto necesitaba. A veces queremos culpar a alguien o algo por una pérdida. Pero la verdad es que la adicción y la enfermedad mental son los verdaderos villanos aquí”, dijo Carter a su publicación.

El miembro de Backstreet Boys, de 42 años, concluyó: “Extrañaré a mi hermano más de lo que nadie sabrá. Te amo Chizz. Ahora tienes la oportunidad de finalmente tener un poco de paz que nunca podrías encontrar aquí en la tierra... Dios, por favor cuida de mi hermanito”.

