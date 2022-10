La contundente respuesta de Saskia Niño de Rivera a Edy Smol por controversia con Chumel Torres

Saskia Niño de Rivera (Foto: Twitter)

En una discusión que hubo en redes sociales, Saskia Niño de Rivera le pidió a Edy Smol evitar los comentarios homofóbicos.

Este enfrentamiento inició con Chumel Torres quien hizo un comentario al llamado “El Gurú de la moda”, ya que criticó la vestimenta del conductor, provocando que se subiera de tono el problema en redes sociales.

En Twitter, Edy publicó una fotografía donde se le puede ver con un outfit de color rosa neón y varias lentejuelas, pero lo que llamó la atención fue el comentario que hizo Chumel.

Una persona preguntó: ¿Qué les impide vestirse así?, en su mensaje estaba la fotografía de “El Gurú de la Moda”, a lo que el conductor de “El Pulso de la República” respondió “mi amor propio”.

De igual forma mencionó que Chumel, supuestamente, no se había animado a “salir del clóset” razón por la cual era ese el verdadero motivo que le impide ser como es.

Ante esta respuesta, el conductor del programa “cuídate de la cámara” se molestó mucho a lo que decidió no quedarse callado ante su comentario. En los primeros mensajes señaló a Chumel por recurrir este tipo de acciones para conseguir visitas de sus seguidores, en sus redes sociales.

“Ya sal del closet, estás obsesionado conmigo. Mira que colarte de mí para tener “views”, ya es ser demasiado arrastrado”, respondió Smol.

Este comentario fue lo que ocasionó que Saskia Niño de Rivera le hiciera entender a Edy Smol que contestarle con un insulto homofóbico fue algo “bajísimo”.

Saskia Niño de Rivera (Foto: Twitter)

“Meterte con la sexualidad de alguien para humillarlo me parece bajísimo. Más viniendo de ti @EdySmol que me imagino, sabes y convives con gente que vive el infierno de tener que salir del clóset. Perdón, pero si no nos cuidamos entonces ¿cómo?”, escribió en su cuenta Saskia.

Lo que quiere decir la activista es que si cualquiera critica a una persona que no ha salido del clóset es homofobia porque no se debe de presionar a alguien sobre sus gustos o sus preferencias sexuales.

El comentario de Saskia hace referencia a que la persona debe de ser libre en decidir cuándo “salir del clóset” y en qué momento, darle su espacio para que pueda sentirse mejor al momento de compartirlo y no tener que estar recibiendo este tipo de ataques.

De igual forma, Saskia pide al conductor que estos comportamientos no deberían ser dichos por parte de la comunidad LGBT+ ya que esta población es la más atacada por muchas personas.

Por esa razón Saskia le pidió a Edyl que no hiciera ataques homofóbicos, ya que son demasiados los que la comunidad recibe como para que las mismas personas que son parte de la población LGBT+ también se digan este tipo de ataques.

Los ataques homofóbicos son muy recurrentes en muchos países y por ese tipo de ataques es que la gente tiene miedo a salir del clóset, porque piensan que si lo dicen van a recibir burlas, de la sociedad, o incluso creen que van a ser atacados.

Ante el comentario, “El Gurú de la Moda” prefirió no decirle nada a Saskia y decidió celebrar que en este fin de semana fue tendencia en Twitter por el comentario que le hizo a Chumel. También empezó a contestar a todos sus “haters” por lo que dijo.

