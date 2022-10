La ex estrella infantil Seth Green dijo que Bill Murray lo maltrató cuando era niño: “Me tiró al tacho de basura”

Bill Murray habló sobre la acusación de comportamiento inapropiado: "Hice algo que me pareció divertido y no se interpretó así" (Reuters)

Bill Murray es blanco de una nueva denuncia por malos tratos. Esta vez fue el actor Seth Green quien recordó un episodio ingrato con la estrella de Hollywood.

La ex estrella infantil contó que siendo un niño debió tolerar una reacción extremadamente inapropiada de Murray: “Cuando tenía nueve años, hice un sketch en el ‘Saturday Night Live’ sobre qué pensaban los niños con respecto a las fiestas de Navidad”.

En esas grabaciones, Murray era el anfitrión. “Él me vio sentado en el brazo de su silla e hizo un verdadero escándalo sobre por qué yo estaba ubicado ahí. Y yo estaba pensando ‘esto es absurdo, estoy apenas en el brazo de este sillón, hay muchísimo más espació acá’, pero él solo decía que era su silla”, relató.

Seth contó que su madre le pidió que se feura del sillón, pero él se negó a cambiarse de lugar, lo que desató la ira de Murray: “Entonces me agarró de los tobillos, me colgó sobre un tacho de basura y dijo ‘la mugre se tira acá’. Yo estaba gritando y revoleaba mis brazos. Luego me tiró al tacho de basura”, recordó.

“Yo estaba horrorizado. Salí corriendo, me escondí debajo de la mesa del camarín de vestuario y simplemente me puse a llorar”, añadió.

Seth Green (Foto: Archivo)

Este episodio sale a la luz pocos días después del hecho denunciado por la actriz Geena Davis, quien relató una mala experiencia en el rodaje del filme “No tengo cambio”, donde Murray le gritó repetidamente frente a todo el equipo de trabajo.

A la intérprete le presentaron al actor en un hotel y él la recibió con un dispositivo de masaje que él insistió en utilizar con ella a pesar de que se negó enfáticamente. “Eso estuvo mal. La forma en la que se comportó en el primer encuentro. Tendría que haberme largado o defenderme, en cuyo caso no habría obtenido el papel. Podría haber evitado ese trato si hubiese sabido cómo reacciona”. Durante el rodaje, el actor la maltrató enfrente de todo el equipo por llegar tarde al set.

Geena Davis en los premio Emmy (Reuters)

En 2003, la productora Laura Ziskin de “¿Qué pasa con Bob?” contó en The Times que Murray la amenazó con lanzarla al estacionamiento y le rompió las gafas de sol. También relató que la tiró a un lago durante un desacuerdo en el rodaje. Ziskin no ha sido la única miembro de la comedia de 1991 dirigida por Frank Oz que ha contado lo ocurrido detrás de las cámaras.

El actor Richard Dreyfuss describió a Murray, en una entrevista en 2019, como un “acosador borracho”. El intérprete señaló que, tras regresar de una cena en la que había estado bebiendo, Murray se acercó a Dreyfuss y le gritó: “¡Todo el mundo te odia. Te aguantan! No hubo tiempo para reaccionar porque se echó hacia atrás y cogió un cenicero de vidrio. Me lo lanzó a la cara”, reveló. “Trató de golpearme. Me levanté y me fui”.

Imagen de archivo del actor Bill Murray (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)

En 2008, Jennifer Butler, ex mujer de Murray, solicitó el divorcio y acusó al actor de abandono, infidelidad y abuso. En los papeles del divorcio relató que Murray la golpeó “en la cara y le dijo que tenía suerte de que no la matara”. Un año más tarde, en 2009, el director de “Los Ángeles de Charlie” afirmó en The Guardian que Murray le dio un cabezazo. El actor respondió a estas declaraciones así: “No sé por qué inventó esa historia. Tiene una imaginación muy activa”.

La actriz Lucy Liu también reveló que Murray la insultó en el set de “Los Ángeles de Charlie”. Vivió momentos de suma tensión. De acuerdo a la actriz, su compañero la insultó y se la pasó cuestionando sus dotes interpretativos.. “Parte del lenguaje era imperdonable e inaceptable y no iba a quedarme sentada y aceptarlo. Me defendí y no me arrepiento”.

El accionar de Murray volvió a ser noticia a principios de este año después de que Searchlight Pictures suspendiera la producción del debut como director de Aziz Ansari, que iba a protagonizar Murray. Según lo informado por Variety, la filmación se detuvo debido a las quejas sobre el comportamiento inapropiado de Murray en el set.

Murray reconoció que su comportamiento en el set de rodaje. En sus primeros comentarios sobre la suspensión de la producción “Being Mortal”, el estadounidense describió el incidente como una “diferencia de opinión”, pero se negó a dar detalles sobre lo que ocurrió o a quién involucró.

“Hice algo que me pareció divertido y no se interpretó así”, dijo durante una entrevista a CNBC. “El estudio cinematográfico quiso hacer lo correcto, así que decidió comprobar todo, investigar y por eso detuvo la producción”.

Seguir leyendo: