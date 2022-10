Abigail Breslin, la actriz de “Pequeña Miss Sunshine”, fue víctima de violencia de género: “Me pegaba y me encerraba”

Proyección de la película "Stillwater" en Cannes. A través de sus redes sociales, Abigail Breslin reveló los años de maltrato que vivió por parte de una ex pareja (Reuters)

La actriz Abigail Breslin, quien a pesar de su exitosa carrera muchos fans aún recuerdan por su memorable papel de la niña protagonista de “Pequeña Miss Sunshine”, habló por primera vez sobre la relación abusiva que padeció durante dos años por parte de un ex novio.

Breslin, que compartió su historia en su perfil oficial de Instagram, contó que estuvo saliendo con un hombre que le hizo sufrir cada segundo que estuvo a su lado “Como sobreviviente de violencia de género me siento obligada a escribir un poco sobre mi historia. Estuve en una relación muy abusiva durante casi dos años”, comienza su texto.

La actriz estadounidense, que tiene algo más de 530.000 seguidores en Instagram, ha dado a conocer su caso. “Todo comenzó a la perfección, estaba tan enamorada”, explicó.

“Desafortunadamente, mi abusador se aprovechó de mi inocencia e ingenuidad y, posteriormente, la relación se volvió violenta”, continuó. Y luego narró pesadilla que vivió: “Me golpeaban, me encerraban en habitaciones y me obligaban a fingir que todo estaba bien y normal mientras lidiaba con lesiones que la mayoría de la gente ni veía”.

Breslin, que ha participado en “Zombieland” o la serie “Scream Queens”, desveló que utilizaba “corrector y mucha base de maquillaje para ocultar todos y cada uno de los moratones” porque extrañamente aún seguía preocupándose por este hombre, así como que todo ese ataque físico venía acompañado de “humillaciones y abuso verbal”.

Y contó cómo su agresor la hacía sentir responsable por cada situación de maltrato. En su post, admitió que se sintió “fea y odiada” y que “no merecía el amor de nadie”.

“Sentía que merecía menos que basura. Tenía la certeza de que tenía que haber algo inevitablemente malo en mí. Pensaba que yo era una puta, un problema, una estúpida, inútil, ridícula, extremadamente sensible, poco razonable y que no merecía amor”, compartió.

“Los dos años en los que más sola me he sentido en toda mi vida”, añadió.

Abigail Breslin en "Pequeña Miss Sunshine”

Respecto de quiénes la ayudaron para salir de esta relación tóxica, confesó: “Estoy más que agradecida a mi familia y amigos que tuvieron un papel clave e incalculable en ayudarme a salir de esa horrible situación. Siempre estaré en deuda con la gente más cercana no solo por ayudarme, sino por creerme”.

Dijo que su trastorno de estrés postraumático complejo está mucho mejor después de su relación abusiva, aunque reconoció que tiene algunos momentos de mucha angustia. “Aún me estoy curando”, admitió, así como que espera que este paso que ella ha dado ayude a otras mujeres a entender que “se puede salir” de esas relaciones abusivas.

Concluyó su mensaje compartiendo palabras de aliento para otras víctimas de abuso doméstico y dijo que espera que su historia “al menos ayude a algunas personas a sentirse un poco menos solas”.

“Si actualmente estás en una relación abusiva, puedes salir de ella”, escribió Abigail. “Sé que parece imposible y aterrador, pero has sobrevivido tanto y puede sobrevivir si tienes las herramientas y el apoyo adecuado”.

Abigail Breslin con su futuro marido

Ahora, aseguró, se siente “maravillosa, sana, feliz e increíblemente bien” con su prometido, Ira Kunyansky, si bien hay noches que tiene “pesadillas”.

Después de unos cinco años de noviazgo, Breslin y su nuevo novio ya tienen planes de boda. La propuesta de matrimonio fue a la noche en una playa de Malibú. La propia actriz confirmó la gran noticia en las redes sociales en febrero de este año mostrando su anillo de compromiso.

