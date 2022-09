La película de la Época de Oro que llevó a su director a la cárcel

"La risa de la ciudad" se convirtió en una de las películas más aclamadas por la crítica durante su época, pero esto sólo gracias a los esfuerzos de Gilberto Gazcón para dirigirla (Foto: Facebook/Época de Oro)

A lo largo de la historia del cine mexicano se ha registrado que diferentes artistas han sido encarcelados, perseguidos por gobiernos o censurados debido a que las películas en las que trabajaron iban en contra de las normas establecidas para el séptimo arte; no obstante, este no fue el caso de Gilberto Gazcón, quien sí fue a la cárcel por una de sus producciones, pero no por la forma en que transgredió la ley con tal de hacer una toma a su gusto.

Gilberto Gazcón se caracterizó por ser uno de los directores más importantes de la Época de Oro del cine mexicano durante los años de su decadencia, realizando películas como El Mal, protagonizada por Glen Ford y Stella Stevens y Rosa de dos aromas, con la participación de Olivia Collins y Tere Velázquez, entre otras cintas.

Fue en 1962 cuando Gazcón comenzaría la dirección de una de sus películas más controversiales, y no tanto por su trama, sino por lo que sucedió a lo largo de su rodaje. La risa de la ciudad buscaba ser una cinta documental acerca del Distrito Federal, protagonizado por Alma Delia Fuentes, Joaquín Cordero, José Elías Moreno y Adalberto Martínez Resortes.

Alma Delia Fuentes interpretó en esta cinta a Leti, quien en muchas ocasiones se muestra desconsolada por el futuro que ve para ella y su familia (Foto: captura de pantalla/YouTube)

En esta película Gilberto buscaba reflejar la cruda realidad de la capital mexicana en su época, mostrando aquellas zonas en las que se podía ver el crecimiento, mientras que también exponía a grupos sumidos en la pobreza.

La trama se basa en los problemas que atraviesan Beto (Cordero) y Leti (Fuentes), quienes buscan un techo bajo el cual vivir, mientras les llega la noticia de que serán padres.

Una de las escenas que planeaba hacer el productor era haciendo un gran incendio, que para entonces no podía realizar con efectos especiales y tampoco podía hacer en un algún set dentro de los estudios más prestigiosos de la ciudad.

Gilberto desde pequeño demostró su talento para hacer cine, lo que demostró en su trayectoria, dirigiendo alrededor de 30 películas (Foto: Facebook/Filmoteca UNAM)

Por ello fue que un día, pese a que la misma productora responsable de la cinta le habría advertido a Gazcón que era muy riesgoso hacer dicha escena en una locación real, como había hecho gran parte de este proyecto, él comenzó un incendio dentro de una sala.

Según fue reportado por la prensa de entonces, el director quería hacer algo único con dicho incendio, pero resultó siendo todo un desastre, pues él fue detenido por provocar el siniestro sin ningún control previo y sin permisos.

Luego de que Gazcón fuera arrestado, las autoridades decidieron mantenerlo tras las rejas por al menos 24 horas, pues aunque sí había cometido un error al hacer que las llamas llenaran todo un predio de ubicado en Avenida Universidad con fuegos artificiales, se demostró que el cineasta había preparado todo minuciosamente para que el incendio no se saliera de control.

Para esta cinta, Gazcón esperaba poner a Pedro Infante en un personaje principal, pero su plan quedó destruido con la muerte del actor (Foto: Twitter/@raulbrindis)

Poco después, mientras Gilberto estaba encarcelado, la producción quiso demostrar que contaban con autorizaciones para quemar el lugar, aunque esto no pudo ser corroborado por las autoridades.

Supuestamente, el director fue liberado después de estar todo un día preso y pagar una multa, aunque se desconoce a cuánto ascendió ésta.

La risa de la ciudad no sólo representó problemas legales para Gilberto Gazcón, pues en cuanto fue mostrada al público, recibió diferentes críticas, buenas y malas, las cuales la hicieron figurar entre las más polémicas de la época, convirtiéndose así una de sus más importantes producciones.

Otras de las películas de Gazcón que cobraron relevancia en el cine mexicano fueron Perro Callejero y El boxeador. Sus filmes lo llevaron a ganar premios como Diosas de Plata, Globos de Oro y Águilas de Oro.

