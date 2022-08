Cuál es el platillo que Talina Fernández le hizo a la esposa de Luis Donaldo Colosio el día en que fue asesinado

Foto: CUARTOSCURO

Talina Fernández ha destacado a lo largo de su carrera profesional como conductora de televisión, sin embargo, un día que quedó marcado no sólo en ella, sino en la historia de México, fue la ocasión en la que anunció en televisión nacional la muerte de Luis Donaldo Colosio, candidato priista a la presidencia que fue asesinado el 23 de marzo 1994. Pero esto no es lo único, sino que recientemente, la famosa narró que tras el trágico momento le preparó un curioso platillo a la esposa del político para consolarla.

De acuerdo con algunos relatos que ha dado la misma Talina a la revista Caras, el día del asesinato de Colosio ella se encontraba en el mitin en Tijuana, debido a que había sido invitada por su amiga, Diana Laura Riojas, esposa del ex candidato.

No obstante, por la cantidad de gente que había en el sitio, Fernández estaba buscando la forma de retirarse del sitio, pero toda la situación dio un vuelco cuando se informó que le había disparado dos balazos a Colosio. Así, cuando la noticia comenzó a difundirse, fue el conocido periodista Jacobo Zabludovsky quien se contactó con ella, pero Talina decidió colgar en varias ocasiones porque no sabía qué hacer, pues al estar junto a la familia del político estaba recibiendo información de primera mano muy sensible.

“Estaba el licenciado Jacobo Zabludovsky pidiéndome información. Entonces yo tenía que medir cuál información le podía dar y cuál no, por respeto a la familia. Recuerdo haber colgado un par de veces las llamadas por no saber qué hacer”, confesó Fernández en la entrevista.

La dama del buen decir acompañó a Diana Laura desde el inicio del caos y pudo reunirse con ella antes de entrar al Hospital General de Tijuana, al cual accedió gracias a la buena relación que tenía de la familia. Ahí dentro y después de un tiempo se dio a conocer que Colosio había fallecido y fue en ese momento que Talina se habría comunicado con Jacobo para darle la noticia.

Tras la terrible situación, Talina le dio asilo a su casa a la esposa de Riojas y ahí es donde aparentemente le habría dado el curioso platillo a manera de apoyo.

Cuál fue la sopa que le hizo Talina a Diana Laura Riojas

Fue durante la más reciente emisión de MasterChef Celebrity México que, durante uno de los retos, Talina Fernández decidió recrear el plato que le preparó a la esposa de Luis Donaldo Colosio el día en que fue asesinado.

“Estoy haciendo una sopa aguada de queso brie con manzana”, comenzó a decir La Dama del buen decir.

Este platillo me recuerda la noche en que murió el licenciado Colosio, me llevé a Diana Laura, su esposa, a mi casa y empezaron a llegar amigos íntimos de Diana Laura y les tenía que dar algo de comer. Tenía que procurar la nota y al mismo tiempo ser muy amiga de Diana Laura, entonces manejar la nota con el respeto que se merecía el dolor de mi amiga y de todo México.

Talina Fernández ahondó en que ese día que marcó la historia del país fue difícil, pero aceptó que “ahí le tocó estar”.

