“Confío en mi inocencia”: Mau Nieto demandó a la mujer que lo acusó de abuso sexual

(Foto: Getty images)

Este 30 de agosto, Mau Nieto volvió a negar todas las acusaciones de supuesta violencia sexual en su contra y además, demandó a la persona que lo señaló, así lo expresó a través de un video publicado en su cuenta de Instagram: “Confío en mi inocencia y en que la verdad saldrá a la luz”, mencionó.

“El día de ayer ejercí mi derecho a defenderme y puse una demanda en contra de la persona que me acusó por hechos falsos en sus redes sociales, yo espero que se haga justicia así como toda la gente lo mencionaba en redes sociales”, mencionó también en su grabación.

Al principio de su video, el cual ya tiene más de 50 mil “Me Gusta”, dijo que los hechos sucitados tras la acusación fueron un terremoto mediático que sacudió por completo su vida, “No solo de manera emocional y social sino que ya hubo afectaciones y repercusiones de manera laboral”, mencionó.

Entre los comentarios, figuras públicas como Ricardo O Farril, Saskia Niño de Rivera, Mariana Echeverría y Alex Tienda expresaron su apoyo al comediante y aseguraron creer totalmente en su versión.

En su grabación, el standupero habló frente a la cámara y dijo que es consciente de la imagen pública que el mismo ha creado, pero que esa forma de ser no tiene nada que ver con su verdadera personalidad:

“Contenido de fiesta, de alcohol, los contenidos que hago siempre tienen que ver con alcohol, con el exceso, pero eso no significa que yo sea una mala persona ni mucho menos que todo lo que se diga de mí en redes sociales tiene que ser creíble, una cosa es mi estilo de vida y otra cosa muy distinta es que se me acuse de ser un abusador que no soy”.

Asimismo, Mau Nieto se dijo sorprendido de cómo se le puede “arruinar la vida a una persona” sin cuestionar la versión de la supuesta víctima:

“Lo que no podemos permitir es que se hagan cancelaciones o juicios en redes sociales sin ningún tipo de prueba o sustento, porque si lo que queremos es hablar de justicia, se debe buscar a las instituciones encargadas dejuzgar los actos de las personas, no en redes sociales”, dijo.





Información en desarrollo*