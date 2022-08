Belinda reventó las redes con su nuevo look; la compararon con Cazzu y hasta con BTS

Belinda sorprendió a sus seguidores con un nuevo look, en el que lleva el cabello corto y teñido de rosa. (Fotos: Facebook/Belinda)

A través de sus redes sociales, Belinda sorprendió a sus millones de fans con unas fotos en las que reveló su nuevo look, distinguido por llevar el cabello corto y teñido de rosa.

Gracias a su trayectoria musical y actoral, su peculiar personalidad y las noticias sobre su vida personal, Belinda se ha convertido en una de las figuras artísticas que mayor revuelo causan tanto en la prensa como en la comunidad que la sigue.

En esta ocasión, su nuevo corte de cabello y los atuendos que lució para las fotos de una revista fueron el tema principal entre sus fans, quienes la cobijaron con miles de comentarios positivos.

Se trató de unas imágenes captadas por el fotógrafo Alex Córdova para la portada de la publicación BADHOMBRE Skin, en su volumen 28.

Al compartir las fotos en su cuenta de Instagram, la intérprete de Bella traición agradeció a todo el equipo involucrado en los retratos y aseguró que eran “sus revistas favoritas”.

Belinda posó para la portada de una revista y agradeció al equipo de producción por los retratos. (Fotos: Facebook/Belinda)

Las respuestas de sus fans

Como podía anticiparse, los comentarios de la comunidad internauta no tardaron en llegar. Una gran cantidad de ellos consideraron que la actriz y cantante estaba “cerrando ciclos” y ese había sido el motivo de este corte de pelo.

La mayoría de las respuestas compartidas con Belinda fueron positivas, ya que halagaron su apariencia y mencionaron que un cambio tan radical sólo demostraba su fuerza, valentía y autenticidad.

“Es tan bonita que cualquier estilo le sienta perfecto”, “única , camaleónica , todo le queda, con ese rostro y ese porte”, “ella puede reinventarse cuando quiera todo le queda bien y es hermosa y creativa” y “qué hermosa, siempre renovándose” fueron algunos de los comentarios más destacados en las redes de la artista.

“Hasta pelona eres hermosa”.

Por otro lado, algunos belifans consideraron que la nueva apariencia de Belinda les remitía a algunos personajes de anime, un estilo de animación de origen japonés.

Algunos fans compararon el nuevo estilo de Belinda con el de algunos personajes de anime. (Fotos: Facebook/Belinda)

“Beli versión anime. Literal te puedes poner una bolsa de la basura y te queda bien”. “Ósea con todo parece anime me encanta”.

Sin embargo, a pesar de la buena recepción ante este nuevo look, no faltaron los comentarios que criticaron y se burlaron de la apariencia de la cantante, los cuales fueron considerados por los fans como “irrespetuosos” y “lastimosos”.

En este sentido, hubo quienes compararon a Belinda con Cazzu, la famosa cantante y compositora argentina que ha sido vinculada románticamente con Christian Nodal, expareja de Belinda.

Esto, debido a que Cazzu llegó a lucir un look similar, con el cabello muy corto y completamente teñido de rosa, en agosto de 2021.

Cazzu tenía el cabello corto y teñido de rosa en agosto de 2021. (Fotos: Instagram/@cazzu)

“Casi te confundo con Cazzu”, “Se parece a Cazzu hasta en la ropa”, comentaron algunos.

Por otro lado, algunas de las respuestas que compartió la gente para burlarse de la apariencia de la cantante mencionaron que “parecía hombre” y la compararon, incluso, con los integrantes BTS, un grupo surcoreano que se ha consolidado como uno de los mayores exponentes del k-pop a nivel mundial.

“Pensé que era el nuevo integrante de BTS” y “qué bonitos se están poniendo los de BTS” fueron algunos de los comentarios alusivos a este tema.

Aunque Belinda no hizo ningún comentario específico sobre su nuevo look, en sus redes hubo diversos cuestionamientos, ya que algunos fans asumieron que en realidad sí se cortó y tiñó el cabello, mientras que otros más aseguraron que era una peluca, lo cual no resultaría raro, pues Belinda ha aparecido en múltiples ocasiones con este tipo de accesorios para reinventar su imagen.

