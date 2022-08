MasterChef Celebrity México 2022: todos los detalles rumbo a su gran estreno

MasterChef Celebrity 2022 arrancará trasmisiones este domingo 21 de agosto a las 20:00 horas (Fotos: Instagram/@masterchefmx)

Tras varios meses donde La Academia: 20 años dominó los programas de fin de semana de la televisión abierta, llegará este domingo 21 de agosto a las 20:00 horas , por la señal principal de TV Azteca, MasterChef Celebrity 2022. La segunda edición del formato de cocina más popular en México en su versión para estrellas tendrá su gran debut de las altas expectativas que dejó su primera temporada donde Germán Montero se consagró como el máximo vencedor.

Repitiendo su papel como conductora, Tatiana está preparada para llevar la famosa franquicia una vez más después del gran éxito y buen recibimiento que recibió durante la edición Kids, que ganó Nati y por lo que se llevó su cheque por un millón de pesos, así como un reconocimiento y un trofeo, además de estar como ser invitada a otros programas. Un tentador final que más de un famoso mexicano quiere lograr este año, por lo que a pesar de que ninguno sabe cocinar profesionalmente, ya que no se dedican al arte culinario, darán una dura batalla para ganar.

Ellos son los chefs que criticarán los platillos de los famosos (Captura Instagram: @masterchefmx)

El panel de jueces nuevamente ha sufrido un inesperado cambio ya que quedó integrado por los chefs Betty Vázquez, José Ramón Castillo y Pablo de Albuerne, siendo este último un nuevo elemento que dejó su natal España para participar en esta edición. Hasta el momento se sabe que además de su pasión por la cocina es creador de contenido y propietario de dos restaurantes: La Zorra y El Santo; además de que cuenta con más de 100 mil suscriptores en su canal de YouTube donde suele subir sus mejores recetas sin dejar de lado algunos tips de cocina.

La lista de famosos que en este MasterChef Celebrity México 2022 trataran de conquistar el paladar del jugador y el cariño del público mexicano está conformada por: Julio Camejo, Francisco Gattorno, Pedro Moreno, la ex modelo Carmen Campuzano, la cantante y ex académica Nadia, Talina Fernández, Margarita La Diosa de la Cumbia, Alan ex Magneto, y Ernesto D’Alessio.

Pero ellos no serán las únicas súper estrellas presentes en esta nueva edición, pues otros de los talentos confirmados son: Lorena Herrera, Alejandra Ávalos, Mauricio Mancera, Verónica del Castillo, Carlos Eduardo Rico, Alejandra Toussaint, Marcello Lara, Macky González, Ricardo Peralta, y Karla Sofía Gascón.

¿Quién será el primer eliminado de MasterChef Celebrity México 2022?

A solo unos días de que se estrene el gran proyecto de TV Azteca, en redes sociales ha corrido un gran spoilers que apuntaría a que el hijo de La Leona Dormida, Lupita D’Alessio, será el primero en dejar su mandil. Aunque no hay nada confirmado y la producción ha sido muy cautelosa con la filtración de información, todo apunta a una breve participación de Ernesto en el programa.

Según rumores en redes sociales, Ernesto D’Alessio podría ser el primer eliminado de MasterChef Celebrity México 2022 (Foto: Instagram/@masterchefmx)

“Quiero convertirme en la primera mujer trans que gana MasterChef”: Karla Sofía Gascón

Recordada por su trabajo en el cine mexicano -Nosotros los nobles- o su reciente participación en la nueva versión de Rebelde para Netflix, la actriz platicó con Infobae México sobre sus aspiraciones dentro de MasterChef Celebrity, asegurando que quiere ganar para que la visibilidad trans sea proyectada a nivel mundial, ya que ninguna integrante de la comunidad LGBT+ ha ganado en la franquicia.

La actriz, junto a Ricardo Peralta, son parte de la representación LGBT+ en el programa (Foto Instagram: @karsiagascon)

“Quiero convertirme en la primera mujer trans que gana MasterChef a nivel mundial, creo que no lo ha ganado ninguna y sería un orgullo y una maravilla. Mi misión como Karla que soy es que nos dejen en paz y que nos traten como personas que somos porque todos merecemos el mismo respeto en este mundo. Es el mejor MasterChef que se ha hecho aquí en todas las temporadas [...] Me dan muchísimo miedo mis compañeros y espero dárselos yo también a ellos en la cocina”, externó.

