Conmemoran el “nacimiento” del Bossa Nova en Norteamérica

Hace 60 años se llevó a cabo un concierto encabezado por jóvenes músicos brasileños en el Carnegie Hall de Nueva York, Estados Unidos, que significó “el nacimiento” del bossa nova en Norteamérica y para el mundo.

Era el 22 de noviembre de 1962 en Carnegie Hall de Nueva York que llegó una caravana de músicos brasileños para dar un concierto organizado por el saxofonista estadunidense Stan Getz.

Estaba conformado por más de 20 artistas que se abrían paso en el mundo de la música con un género que se conocía como bossa nova, en el que confluían ritmos desde la samba hasta el jazz; tenía buena aceptación en América y Europa pero apenas se abrían paso en la Unión Americana.

El pianista, compositor y arreglista de origen brasileño Joao Henrique, será el que se encargará de encabezar el ensamble de músicos que recordarán aquel concierto a sesenta años de distancia.

Pianista, compositor y arreglista de origen brasileño Joao Henrique FOTO: @CulturaCiudadMx/@sandranarvaez

El pianista Joao Henrique comentó: “La magia de este estilo musical contagia a todo el público que lo escucha, por su belleza melódica, su poesía romántica, su armonía sofisticada, así como por su ritmo cadencioso y sensual. Al escuchar la bossa nova, uno es transportado de modo imaginario a las arenas de Río de Janeiro, esa la ciudad maravillosa, cuna del movimiento musical llamado bossa nova”.

Un dato curioso digno de mencionar es que de acuerdo con información de El Clarín, el concierto no tuvo la aceptación que se esperaba, ya que hubo varias deficiencias en la logística del evento: los músicos subían y bajaban constantemente el escenario lo que creó confusión entre los asistentes; además, el manejo de luces no fue el adecuado al grado de que en ocasiones no encontraban al artista. En resumen, una noche complicada plagada de evidentes errores.

Joao Gilberto (derecha) hermético, extravagante y perfeccionista músico brasileño. Foto: EFE/Archivo de Carlos Coqueijo

¿Qué es la Bossa Nova?

La bossa nova es un género musical nacido a mediados de los años 50 en Río de Janeiro derivado de la samba y con una fuerte influencia del jazz. En los inicios, el vocablo se usó para designar una nueva manera de cantar y tocar la samba, y vino a ser una transformación estética dentro de la moderna samba urbana carioca. Los instrumentos más utilizados son guitarra, voz, piano, batería, conga, bajo, flauta, saxofón.

Con el paso de los años, el bossa nova se convirtió en uno de los movimientos más influyentes de la historia de la música popular brasileña, y logró alcanzar proyección a nivel internacional. Algunos consideran a la “Garota de Ipanema” (La chica de Ipanema) como la canción más influyente de este género. João Gilberto junto a Antônio Carlos Jobim son considerados como unos de los creadores de la bossa nova.

En “Un homenaje a la Bossa Nova participarán músicos que se han especializado en el género: los guitarristas Roberto Arballo y Marco Morell; los bajistas Jesús Puebla, Marcos Milagres y Miguel Ángel González; los bateristas Mario García y Mauricio Blas; y los percusionistas Romeo Aguilar, Carlos Aguilar y Edenir López.

Vinicus de Moraes, considerado como uno de los padres de la Bossa Nova. Foto: EFE/ Museo De Literatura Brasileña

Cabe señalar que algunas canciones como La chica de Ipanema, Corcovado, O pato, Desafinado, Aguas de marzo e Insensatez, entre muchas otras, serán traducidas, para que el público asistente pueda disfrutar un momento pleno, de poesía y música. Un Homenaje a la Bossa Nova se llevará a cabo el sábado 20 de agosto a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

