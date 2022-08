Este es el secreto detrás de la fama de Eduin Caz y Grupo Firme: “Tengo 4 años hipnotizándome”

Eduin Caz, de Grupo Firme aseguró que fue hipnotizado para cantar mejor (Foto: Instagram / @eduincaz)

Grupo Firme es uno de los fenómenos más grandes de la música norteño banda, convirtiéndolos actualmente en la cabeza de una generación de nuevos músicos que han traído frescura e innovación a un género que por años ha resaltado entre los favoritos del público mexicano.

Esto, además, le ha traído gran fama y reconocimiento a sus principales caras, es decir, los hermanos Eduin y Johnny Caz, quienes se han apoderado de las cámaras de televisión gracias a su carisma, su buena onda y desde luego, la música que interpretan a lo largo del mundo.

Dos hombres que de pequeños vivieron en una familia de bajos recursos, lograron cumplir su sueño a base de esfuerzo, trabajo, paciencia, talento y claro, mucho amor y un profundo respeto por su carrera, además de un pequeño secreto que tiene el cantante bajo la manga.

En fechas recientes, revivieron una entrevista que Eduin Caz ofreció a los medios de comunicación durante un espectáculo del hipnotista John Milton, uno de los más famosos en el ámbito por su trabajo de reprogramación neuronal a personas famosas o asistentes de sus shows, donde reveló la razón por la que es tan alegre y buen frontman.

Eduin Caz lleva más de 4 años siendo hipnotizado por John Milton para cantar mejor (Foto: Instagram/@eduincaz)

De acuerdo con Eduin Caz, desde cuatro años atrás, al momento de la entrevista, asiste continuamente para ser hipnotizado y pueda desempeñarse con soltura y mayor personalidad como cantante, además de mejorar su voz, sin dejar de lado las clases a las que también ha revelado que asiste.

“Tengo 4 años hipnotizándome. Al principio, cuando vine a divertirme, me quedé dormido, le dijeron que yo cantaba y me dijo que yo tendría mejoría en la voz, que alcanzaría notas que no llegaba, mi actitud va a ser diferente, vas a ser más alegre de lo que eres”, declaró el intérprete de grandes éxitos como “En tu perra vida” o “El tóxico”.

Agregó, además: “Todo lo que me ha dicho me ha pasado (...) me han estado pasando cosas magníficas como mi carrera con Grupo Firme. Las pruebas están dadas”, historia que el propio hipnotista ha presumido en diversos programas de la televisión alrededor del mundo, orgulloso del trabajo que le ha valido la confianza del artista.

El secreto detrás de la fama de Eduin Caz FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM

Quién es John Milton

John Milton es un famoso terapista que de acuerdo con su página oficial, utiliza la hipnosis para sanar cuerpo y mente, y a través de lo que llama Mental Evolution, realiza reprogramaciones mentales para alcanzar todas las metas que te propongas.

Sin embargo, no se trata de un improvisado, pues en su biografía especifica que ha estudiado en distintas ramas médicas y clínicas de la salud mental como un doctorado en Hipnosis Clínica Aplicada y maestrías en la misma materia, además de Programación Neuro-Lingüística.

El hombre de origen chileno, es también hijo del famoso Hipnólogo brasileño Taurus do Brasil, quien vivió por muchos años en México, donde migraron cuando Milton tenía entre 6 y 8 meses de edad con el objetivo de obtener mejores oportunidades.

John Milton es el hipnotista encargado de hacer los trabajos al cantante mexicano Eduin Caz (Foto: Intagram / @johnmiltonoficial)

Su carrera ha llegado a tal punto que actualmente trabaja en la Hipnosis Sincrónica con personajes famosos de ámbitos como el entretenimiento como cantantes, o bien, políticos, deportistas de alto rendimiento, así como los ciudadanos que deciden asistir a sus presentaciones.

Aunque no se revela si son sus clientes, en sus página oficial tiene fotografías con André Pierre Gignac el futbolista francés de Tigres; David Summers, cantante de Hombres G, entre otras imágenes de las veces que ha sido invitado a la televisión para demostrar su talento.

