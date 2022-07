Alfredo Adame tachó a Mary Paz Banquells de “perversa” y la acusó de tratar mal a su hija

Mary Paz Banquells han destapado la violencia doméstica estando casada con Adame (Foto: Instagram/@alfredoadamevonknoop)

Alfredo Adame es uno de los personajes más polémicos del espectáculo mexicano y en esta ocasión no fue la excepción, pues arremetió contra su ex esposa Mary Paz Banquells y la tachó de ser una mala persona.

Fue a través de una entrevista con la periodista Matilde Obregón donde el enemigo de Carlos Trejo no se contuvo y mencionó que, cuando aún estaba casado con la actriz, ésta trataba mal su hija Vannessa Adame.

“Es una mujer perversa y malvada, se portó muy mal y por eso decidí terminar ese matrimonio. Esa es mi versión y esa es la que es, porque yo siempre hablo con la verdad”, comenzó a decir el ex conductor de Hoy.

En este sentido, Alfredo Adame aseguró que todo el tiempo mientras estuvo casado con Mary Paz, ella hacía menos a la joven y jamás la aceptó como parte de la familia.

“Desde el día que nos casamos… Bueno, desde antes que nos íbamos de vacaciones hasta los 29 años de Vanesa la trató con la punta del zapato, como la Cenicienta. Yo la dejaba de vacaciones en Puerto Vallarta y cuando se quedaba sola y yo me venía la trataba de a patadas”, dijo.

El famoso es sumamente polémico (Foto: CUARTOSCURO)

Asimismo, el controversial actor apuntó que no se percató de la situación hasta que Vanessa en una ocasión le platicó qué estaba sucediendo.

“Un día me dijo: ‘Papá, te voy a contar esto y esto’”. Mary Paz bloqueaba a Vanessa y a su esposo cuando llegaban a las fiestas y luego no los invitaba, no fue al bautizo de mi nieto. Se portó… Bajezas, vilezas, esa es Mary Paz”, sentenció Adame.

Hasta el momento, Mary Paz Banquells no se ha posicionado al respecto, pero es bien sabido que la relación que tiene con su ex esposo es sumamente ríspida y se lanzan duros comentarios entre sí.

Y es que en meses recientes, la ex pareja de Adame ha hecho de conocimiento público que -contrario a lo que el actor ha dicho en medios en comunicación- no ha buscado la forma de reconciliarse con sus hijos.

“Hasta donde yo sé, mis hijos no han recibido ningún mensaje de él personalmente. Mis hijos lo único que no quieren es estar en un show mediático, esto es algo familiar y privado”, dijo Mary Paz al programa Venga la alegría.

Por otro lado, la actriz aplaudió el hecho de que haya sido la ex novia de Adame, Magaly Chávez, quien le aconsejó al también aspirante a político acercarse a sus hijos: “Y, pues qué padre que esta señora haga lo mismo, porque finalmente es algo que no va a poder quitar de la vida de Alfredo, son sus hijos”, comentó.

Además, la hermana de Rocío Banquells se mostró complacida con la relación de noviazgo que en ese entonces tenía Adame con la ex participante del programa Enamorándonos, sin embargo le envió un contundente mensaje:

“No sé si están enamorados, ojalá que sí de verdad estén enamorados y que con ella sí acabe sus días. En un principio si es muy romántico y muy caballero, yo nada más le digo a ella, ‘A ver cuánto aguantas’”, expresó.

