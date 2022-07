Martha Figueroa sufrió accidente automovilístico por un conductor que iba en estado de ebriedad

Martha aseguró que las acusaciones significan un daño moral para su hijo (Foto: Instagram @figuerolas)

Martha Figueroa es una de las conductoras de espectáculos más importantes de la industria mexicana y, en esta ocasión, denunció un accidente automovilístico que sufrió en la Ciudad de México.

Fue a través de su cuenta de Twitter donde la famosa solicitó ayuda de las autoridades capitalinas y remarcó que llevaba mucho tiempo esperando ayuda, pero no había tenido ninguna respuesta positiva.

“Urge una patrulla. RT. Me chocó duro un borracho sin seguro, ni licencia @GNPSeguros no resuelve @AlcaldíaMHmx llevo tres horas. Viaducto entre patriotismo y Minería pal aeropuerto”, escribió la famosa en un acto desesperado de conseguir ayuda.

Ante esta situación y, algunos minutos después, la Unidad de Contacto del Secretario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Comisión en Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Miguel Hidalgo hicieron su aparición en redes para brindarle atención a la famosa.

Urge una patrulla! https://t.co/4p6NlSV9tD chocó duro un borracho sin seguro ni licencia @GNPSeguros no resuelve @AlcaldiaMHmx Llevo 3horas! viaducto entre Patriotismo y Mineria pal aeropuerto — Martha Figueroa (@MarthaFigueroax) July 30, 2022

“Buenas tardes @MarthaFigueroax, coordinamos apoyo en la ubicación que indicas. Por favor mándanos MD para darle seguimiento a tu reporte. #BlindarMH”, se lee.

Asimismo, la SSC de la CDMX le informó a la presentadora que le enviarían más información sobre su caso por su bandeja privada de mensajes.

“Buenas noches @MarthaFigueroax, policía de #TránsitoGCDMX acude al lugar para la atención correspondiente. Continuamos con la atención vía Mensaje Directo”.

También las autoridades competentes informaron que al sitio del accidente llegaron elementos de seguridad capitalina y se tomaron las medidas pertinentes.

“En atención a su reporte acude al lugar policía de #TránsitoGCDMX asiste y brinda apoyo en percance vehicular, llegando a un acuerdo entre los particulares, así mismo se implementa dispositivo de seguridad y movilidad para liberar la vialidad”, escribió la SSC.

Las autoridades llegaron a auxiliar a la famosa (Foto: Twitter)

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos le preguntaron a la artista si estaba bien después de todo lo acontecido.

“Marthita estás bien? te resolvieron algo? Espero que sí y aunque poco tarde, feliz santo”. “¿Estás bien, Martha?”. “¿Y luego que pasó?”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe señalar que hasta el momento, Figueroa no ha dado más declaraciones al respecto, ni informó si se encuentra bien después del percance automovilístico.

Martha Figueroa arremetió contra Gustavo Adolfo Infante

Cabe recordar que, Martha Figueroa suele estar en el ojo público no sólo por su conducción en programas de espectáculos, sino también debido a sus polémicas opiniones.

Fue así que en fechas recientes, no dudó en despotricar contra Gustavo Adolfo Infante durante el programa Con Permiso, tras señalar que no es una persona de su agrado.

Gustavo Adolfo Infante y Martha Figueroa son conductores de espectáculos (Fotos: Instagram)

Nadie tiene empatía con Gustavo Adolfo Infante”, comenzó a decir Martha.

Ante la crudeza de su comentario, Figueroa no se disculpó e, incluso, señaló que eso no era un secreto.

“Perdón. ¿O vamos a decir mentiras o qué? Nadie se lleva bien con él, él no se lleva bien con nadie. A él no le cae bien nadie, él no quiere a nadie”, señaló.

En este sentido, Pepillo Origel decidió intervenir por Gustavo Adolfo y aclaró que él sí tenía una buena relación con el también conductor De primera mano.

“Yo me llevo bien con él y a Vero (Cuevas), la esposa, también la quiero”, remarcó el ex conductor de La Oreja.

A esto, Martha puntualizó que también llevaba una cordial relación con la pareja de Infante, pero eso no ameritaba una comparación.

“Ella me cae perfecto, pero no revuelvas el tofu con el sushi”, aseveró.

