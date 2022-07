Murió Don Gus, “el señor de la combi” que se viralizó por discutir con una pasajera

Don Gus "señor de la combi" (Foto: captura de pantalla)

Hacia 2015, surgió un video viral que causó mucha risa a los internautas mexicanos y además generó decenas de memes, se trataba de un señor peleando con una mujer a bordo de una combi de transporte público. En días recientes, la nieta de Don Gustavo publicó un TikTok diciendo que extrañaba a su abuelo.

“Se que esta descansando en paz pero aun duele su partida, vuela alto abuelo” escribió la usuaria @resendiz1702, dando a entender que el anciano viral ya había fallecido, pues en el TikTok mostró el retrato de Don Gustavo frente a una veladora, además, la joven le añadió un filtro para que pareciera que estaba sonriendo nuevamente.

Así es el altar que mostró su nieta (Foto: Captura de pantalla TikTok/@resendiz1702)

Por otra parte, el creador de contenido conocido como Yulay, habría confirmado el deceso a través de una publicación de Twitter: “Hace casi más de 1 mes atrás se nos fue don Gus, un icono de internet, también una increíble persona, tuve la oportunidad de conocerlo! Sin duda les sacaba una sonrisa don Gus. Se nos fue un grande, se nos fue el señor de la combi. Siempre lo recordaremos”.

Así fueron las imágenes para despedir al señor de la combi (Foto: Captura de pantalla)

Cabe señalar que este youtuber publicó un video en 2020 donde mostró que había encontrado por casualidad al señor de la combi e incluso se tomó una foto con él, la misma imagen fue la que añadió en su tuit sin especificar más detalles. A pesar de ello, algunos internautas lo calificaron de “oportunista” por subir la foto juntos.

El youtuber Yulay mencionó el fallecimiento del señor de la combi (Foto: Twitter/@YoSoyYulay)

Hasta el momento, la muerte de Don Gustavo no ha sido confirmada por más de sus familiares, aunque en realidad solo se hizo viral por el video de la combi y no era famoso por ser influencer, así que no se conocen los detalles de su vida privada. Las causas de esta aparente muerte se desconocen.

(Foto: Captura de pantalla)

Mientras tanto, los usuarios de internet no se hicieron esperar creando memes de “despedida” para Don Gustavo y lamentando el supuesto fallecimiento, pues lo consideraban una figura icónica de las redes sociales, “Descanse en paz el señor de la combi”, “ahora irá a discutir al cielo” y “No te tocaba karnal” fueron solo algunos de los tuits que pudieron leerse este 30 de julio.

Se crearon varias imágenes a partir de este supuesto deceso (Foto: Captura de pantalla)

Aunque también hubo algunas personas que criticaron estas acciones, pues en su percepción, solo se trataba de una persona conflictiva que no merecía ser viral y mucho menos que sus acciones fueran aplaudidas, ya que en su léxico, el señor decía muchas groserías.

De qué trata el video del señor de la combi

Aparentemente, la discusión entre Don Gustavo y la otra pasajera comenzó porque ella no se podía acomodar correctamente en el asiento, así que le rozó el brazo con las rodillas.

(Foto: Captura de pantalla)

Ante un desacuerdo así, la mayoría de las personas que usan el transporte público se quedarían en silencio e irían incómodas todo el camino, pero la señora y don Gustavo comenzaron una acalorada discusión que alguien comenzó a grabar desde su celular.

En el video de casi tres minutos, el señor dijo cosas como “Vieja vulgar, c*brona”, “y si quiero ir cómodo pago toda la p*nche camioneta”, “ahora ya sabe hasta mi vida la pendej... esta” y “parece verdulera”.

La discusión entre ambos se fue incrementando y los insultos entre ambos no se hicieron esperar, pues un problema que comenzó por la falta de espacio se convirtió en una pelea donde se burlaron de las hipotéticas enfermedades que tenían.

De acuerdo con diversos comentarios de redes sociales, la supuesta nieta de Don Gustavo mencionó en varias ocasiones que la gente reconocía a su abuelo por esta discusión, pero que en realidad, a él no le gustaba la idea de ser recordado solo por esas frases.

