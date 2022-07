De qué acusan al actor Sergio Sendel

(Foto: Twitter/@MiMaridoFamOf)

El actor de doblaje Sergio Sendel se enfrenta actualmente a un escándalo por presuntos delitos de robo, despojo y fraude, de acuerdo con lo expresado por Sylvia Paulette Prado, la hermana del empresario Jorge Reynoso.

La fuerte acusación ocurrió en una entrevista de la revista TVNotas, donde Sylvia Paulette Prado aseguró que Sendel le vendió una casa con documentos falsos a la comediante María Elena Saldaña, mejor conocida como La Güereja.

Aparentemente, la propiedad ubicada en el Ajusco, en la Ciudad de México, habría sido robada por el actor junto a otras 5. La hermana Jorge Reynoso expresó que está buscando recuperarlas.

De acuerdo con Sylvia Paulette Prado, fue su padre quien le heredó a ella y a su hermano dichas propiedades. El deceso de José de Rugama Jiménez ocurrió en marzo de 1992.

(Foto: instagram/sergiosendel.oficial, Instagram/@losmundosdelabohemia)

Sin embargo, ellos se encontraban viviendo en el extranjero, así que fue su prima quien se hizo cargo de la herencia, quien mantenía una amistad con Sendel.

Con el paso del tiempo, Gabriela enfermó de cáncer y murió, así que aparentemente, fue en este punto en el que Sergio Sendel y su hermano se habrían aprovechado de la situación para tomar las propiedades.

“Abusaron de su confianza, porque al ver que Gabriela ya estaba muy grave de salud, aparte de comida y medicamentos, empezaron a darle poquito dinero, y hacían que les firmara papeles, sin validez alguna, pero tanto Sergio Sendel como su hermano, empezaron a tomar algunas propiedades”, mencionó Sylvia Paulette.

Sylvia Paulette explicó a TVNotas que no se habían enterado de esta situación hasta hace pocas semanas, pues regresaron a México.

(Foto: Twitter/@raulbrindis)

“Fue cuando me cuentan de la invasión a estas propiedades. Mi familia sabe que fue Sergio Sendel, lo ubican y llegaron a tomar posesión de todo esto desde 2015... Yo tengo todas las escrituras de cada bien inmueble de mi padre y esto se me hace ¡bajo y asqueroso!”, mencionó.

Aparentemente, algunas personas aseguraron que Sergio Sendel les dio permiso de vivir ahí, supuestamente el actor usa a su hermano como apoderado para contratar servicios de energía eléctrica.

Respecto a Jorge Reynoso, su hermana aseguró que está igual de molesto. Ninguno de los dos estaría dispuesto ni a pagar lo que Sendel hubiese construido ni a llegar a algún tipo de acuerdo.

(Foto: Cuartoscuro)

Sergio Sendel es reconocido por haber realizado diversos papeles como villano en telenovelas y por haber realizado doblajes en pelígulas como: Un gallo con muchos huevos (2015) - Bankivoide; La era de hielo (2002) como el tigre dientes de sable Diego y Modelo antiguo (1992) - Manuel Orellana Jr.

Sin embargo, esta no es la primera vez en que se ve envuelto en un escándalo, pues en 2019, Sergio Sendel se negó a responder cuestionamientos sobre el movimiento #MeToo, asegurando que se trataba de “chisme bajo y corriente”:

“Es un movimiento con dos caras, con doble filo. Es un movimiento frágil en su estructura, porque lo puedes utilizar para denunciar algo que vale la pena o para hacerle daño a alguien que no te ha hecho nada”, añadió durante la presentación de la serie Juntos el corazón no se equivoca.

En su momento, el protagonista de telenovelas mexicanas aseguró que ningún señalamiento podría arruinar su imagen porque “soy impecable, tengo una conducta impecable, o sea, no me preocupa nada, me lo paso por los hue…”

(Foto:instagram/sergiosendel.oficial)

Cabe señalar que una mesera acusó al actor de haber intentado besarla sin su consentimiento. Esa no sería la primera vez en que evade preguntas de ese tipo.

Sergio Sendel es recordado por diversos reaccionar de manera violenta ante su familia y empleados. En 2014 se corrió el rumor de que golpeó fuertemente a su hijo de 15 años y en otra ocasión discutió con el conductor Facundo porque lo quiso entrevistar.

SEGUIR LEYENDO: