Criticaron a Mario Bezares por reaccionar a la ‘parodia’ de la muerte de Paco Stanley que hizo “La Cotorrisa”

Criticaron en redes sociales a Mario Bazares por reaccionar a la ‘parodia’ de la muerte de Paco Stanley hecha por “La Cotorrisa” Foto: TikTok @ricardoyanomedijo/Twitter @GilbertoBrenis/@mayitobezares

El pasado 20 de julio se viralizó un video en donde Ricardo Pérez -integrante del exitoso programa La Cotorrisa- realizó una ‘parodia’ desde el restaurante ubicado al Sur de la CDMX donde el famoso comediante y presentador, Paco Stanely, fue asesinado en un acto que sigue dando de que hablar a pesar de que han pasado poco más de 20 años del atentado.

Dicho audiovisual rápidamente se colocó en la tendencia de las redes sociales por el humor negro que encantó a sus fans y enardeció a sus detractores, sin embargo, esto no quedó ahí, ya que el videoclip llegó a las manos de Mario Bezares, quien ha estado ligado a la muerte del icónico intérprete mexicano que fallecido el 7 de junio de 1999.

Por ello, el entonces compañero de Paco Stanley en ¡Pácatelas! decidió reaccionar a la parodia con un video propio, el cual subió en respuesta a los comediantes con la descripción “Valiendo Madre”. Ahí se puede ver a Bezares en el mismo restaurante diciendo “Voy al baño”, pero inmediatamente fue detenido por su familia para ir juntos: “No espérate, vamos al baño juntos”.

Esta reacción por parte de Bezares fue a causa del videoclip presentador por Ricardo Pérez cuando decidió hacer una “parodia” del suceso, en el primer plano se puede ver la fachada del famoso restaurante en donde asesinaron al entonces presentador de Azteca y Televisa e inmediatamente se escucha una voz: “Le disparé unos tacos a mis amigos”.

Luego de esto aparece este famoso comediante en compañía de su colega, José Slobotzky, y otros influencers sentados luego de haber terminado de comer, sin embargo, fue Ricardo quien dijo: “Oigan voy al baño, ya vengo”. Acto seguido los demás creadores de contenido dicen: “Ay no, yo también”, esto haciendo alusión a lo sucedido en aquel 7 junio de 1999.

Cabe recordar que Mario Bezares fue señalado mediáticamente como el supuesto principal autor en el ataque que le quitó la vida a Paco Stanley, ya que el conductor de televisión habría ido a desayunar con su equipo de trabajo (Jorge Gil, Paola Durante y Bezares) y antes de retirarse del lugar Mayito se dirigió al baño del restaurante, mientras que los demás lo iban a esperar en la camioneta.

Stanley y Bezares hicieron mancuerna en varios programas

Fue precisamente ese momento de haber ido al baño lo que lo salvó de ser parte del atentado que le quitó la vida al entonces cómico y presentador mexicano e hirió de gravedad a su colaborador, Jorge Gil.

El video posteado por Mario Bezares en su cuenta personal de Tiktok causó que una ola de comentarios divisorios en la publicación, puesto que algunos de sus seguidores argumentaron que era innecesario reaccionar a la parodia y otros aplaudieran que lo estaba tomando con humor.

“Entre broma y broma, la verdad se asoma”. “La mejor manera de decir que si fuiste”. “Dime que fuiste culpable sin decirme que fuiste culpable”. “Qué padre que él y su familia ahora puedan bromear con el suceso, cosa que no creó que pase con la familia de Paco”. “Pues la broma no se me hace graciosa”. “A Paul Stanley no le gusto tu video”, son algunas reacciones recuperadas de la caja de comentarios.

Criticaron en redes sociales a Mario Bazares por reaccionar a la ‘parodia’ de la muerte de Paco Stanley Foto: Tiktok/@mayitobezares

Desde el primer material creado por Ricardo Pérez diversos usuarios hicieron un especial hincapié a la reacción que llegaría a tener Paul Stanley, hijo del presentador, pues esperaban que hiciera un pronunciamiento público de esta parodia que ha llegado hasta Mario Bezares y que se relaciona directamente con todo su entorno familiar.

SEGUIR LEYENDO: