Los integrantes de Acapulco Shore que están incursionando en la música

Integrantes de Aca Shore temporada 9 (Foto:Twitter/@acapulcoshore)

Acapulco Shore es un reality show muy exitoso del que salieron varias personalidades que ahora cuentan con millones de seguidores en redes sociales.

Así como algunos han decido dedicarse al internet o a los negocios, hay quienes han querido incursionar en el mundo de la música.

Desde los más antiguos del show hasta los más nuevos buscan hacerse un espacio el ámbito musical, tal es el caso de Beni Falcon.

Beni Falcón trabajó como modelo y salió en Acapulco Shore (Fotos: Cortesía MTV)

Luego de participar en las últimas dos temporadas de Aca Shore, el joven modelo quiso abrirse paso en la música y lanzó hace tres meses su primera canción llamada Viajo Ligero.

Asimismo, hace un par de días, Beni sacó otra canción llamada Soy Eres, que parece ser una mezcla de rap con una melodía calmada de pop y jazz.

Y es que Falcon no ha sido el único integrante del reality que recientemente ha lanzado música, pues Talía Eisset estrenó la canción FLOW FLY en colaboración con el rapero Pinche Mara.

Talía es una de las Aca Shore que apenas está comenzando a entrar al género rap, ya que lanzó su primera canción hace nueve meses y antes solo era DJ.

Talía saltó a la fama en Acapulco Shore (Foto: Instagram/ @taliaacashore )

Otro de los Aca Shore que sorprendió con su regreso a la música fue Jawy Méndez, pues había dejado de sacar canciones y hasta hace unos meses lo retomó.

Hace dos semanas, Méndez estrenó su canción llamada Combi, sin cambios en su género, ya que desde su primer sencillo había escogido el reguetón.

De igual forma, Manelyk González fue de las primeras celebridades del reality en incursionar en el mundo de la música junto con Karime Pindter, quienes sacaron la famosa canción la Putivuelta.

Potro, Jawy, Karime y Manelyk de Aca Shore (Foto: IG @luis_acashore)

Manelyk por su cuenta ha sacado alrededor de 10 caciones, algunas en compañía de su expareja Jawy, otras sola y la última fue con Trixy Star llamada Deposítame.

Por su parte, Karime Pindter ha sacado alguna que otra canción esporádicamente, aunque ella ha dicho preferir más el mundo de los reality, los podcast y los negocios.

A quien sí se le veía una prominente carrera musical era a Luis Caballero, alias el Potro, quien destacó por su buena voz e incluso fue participante de La Academia.

El joven ha sacado aproximadamente 20 canciones, algunas han sido covers y otras originales. De hecho, en 2021 lanzó su segundo material discográfico llamado Perdóname por no creer.

Eduardo Chile de Acapulco Shore (Foto: captura de pantalla paramountplus.com)

Sin embargo, desde hace un año que Potro no ha sacado más música y tampoco ha externado alguna declaración al respecto, esto quizás es porque ha estado participando en varios reality show.

Finalmente está Eduardo Miranda, alias Chile, que no se dedica a cantar pero sí a hacer mezclas en las fiestas. La última canción que sacó fue en los primeros meses del 2022, llamada Morenito.

Y hablando de las noticias que rodean a los de Acapulco Shore, Jawy Méndez soltó polémico mensaje sobre Manelyk, pues en una entrevista para las cámaras del canal de Vaya Vaya, el mexicano dio a entender que las enemistades suegieron por ella.

“Ella y yo sabemos la verdad, los problemas que se generaron, sí fueron por mí, sí, pero fue porque yo estaba con una persona y en ese momento yo defendía ese amor y ahorita que ya no estoy con esa persona digo ‘yo no tengo que estar mal con la gente’ si nos arreglamos pues nos arreglamos pues nos arreglamos y nos pues no pasa nada”, puntualizó.

