Karime de Aca Shore reveló que se casará próximamente y ya le dieron anillo

Una de las integrantes originales de Acapulco Shore, Karime reveló estar comprometida (Foto: Getty Images)

En una entrevista para el canal de YouTube de Vaya Vaya, Karime Pindter, participante de Acapulco Shore confirmó estar comprometida y que en efecto, ya le dieron el anillo. “Yo no acostumbro mucho hablar de mi vida privada, pero pues ya con roca en mano... y es que una tiene que ser como Yuya o hasta que esté preñada o casada”, mencionó.

Hasta el momento no se tiene noción de quién es la pareja de la influencer, pues Gerardo Escaereño le cuestionó si era aquel hombre que presumió en redes, a lo que ella respondió que no. Además dijo que no traía puesto el anillo porque iba a viajar para la temporada 10 de Acapulco Shore y no quería que se le perdiera allá.

Es evidente que dicha entrevista se grabó antes de irse a Puerto Vallarta, puesto que dijo que cuando regresara lo volvería a usar. “Como ahorita me voy para allá para el cantón a Puerto Vallarta pues no se me vaya a perder en el camino pero pues tengo que regresar como una damita y ponérmelo.

Karime Pindter se va a casar proximamente (Foto: Ig/@karimepindter)

Desde los inicios de su carrera hasta el momento, la joven de 28 años no ha mostrado a sus novios oficiales en público, quizá porque ninguno de ellos se ha dedicado al medio. El único amorío que se supo fue con Luis Caballero, mejor conocido como Potro, quien también participó en Acapulco Shore y por años se especuló una relación entre ambos.

Ella también hablo de su actual estado con Potro, ya que estuvieron juntos en las grabaciones del reality show All Stars Shore, en el que muchos de los participantes de las temporadas de Jersey Shore y Acapulco Shore estarán presentes para vivir una aventura llena de retos, problemas y emociones dentro de una casa.

“Me fui con el Potrish que ya sabes que estábamos bien distamciadotes (...) Yo hablé con él, le dije... sabes que yo te quiero muchísimo, que padre que tenemos este proyecto juntos, vamos a darlo todo y echarle ganas a la amistad. Ya que después se le olvidó pues ya es otra cosa”, agregó.

Foto: Ig/@karimepindter

Asimismo, Karime comentó que no se pudo encontrar con Manelyk González el día del Pride en Ciudad de México, tanto por la lluvia y porque ella estaba grabando unos videos para MTV, sin embargo, aseguró no tener nada en contra de ella y que incluso aún la sigue en Instagram aunque Mane no a ella.

Y es que desde hace tiempo, la amistad de ambas se vio afectada por la separación de Luis Alejandro Méndez, mejor conocido como Jawy con Manelyk. Ellos también se iban a casar, y se encontraban muy unidos a Karime, hasta que rompieron su relación y esto hizo que las amigas se alejaran.

Manelyk González y Karime Pindter se conocieron en "Acapulco Shore" (Foto: Instagram/@karimepindter)

Mane compartió en un directo, que su amistad con varios de Acapulco Shore se vio dañada porque algunos no le dijeron sobre las infidelidades de su ex pareja, lo cual le pareció una traición y no quiso acercarse más a ellos. Mientras que para una entrevista en EXA, le preguntaron a Karime por qué la había dejado de seguir Mane, ella contestó que porque se llevaban regular.

“Como saben pues ahí hubo un divorcio, y pues agarraron los caminos los compradres, como que yo siempre he estado más unida con Jawy y todos los chavos pero pues ella ya sabe que es especial para mí pero ahorita andamos en vacas flacas pero tenemos los sube y baja, todo puede pasar”; dijo Pindter.

SEGUIR LEYENDO: