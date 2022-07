Dania Méndez arremetió contra Jawy de Aca Shore y esto fue lo que respondió él

Dania Méndez, ex integrante de Acapulco Shore arremetió contra Jawy y él respondió a la polémica en un comentario de Instagram (Fotos: Ig/@jawymendez_oficial / Ig/@dania.mndz)

Las grabaciones de la temporada 10 de Acapulco Shore terminaron, sin embargo, se han desatado un sinfín de rumores sobre lo que se verá en la nueva entrega y es que el regreso de Jawy Méndez no es lo único que ha sorprendido a los seguidores del reality show.

Aunque la mayoría de las polémicas que se han filtrado han sido entorno a él, esta ocasión quien habló al respecto del integrante de Aca Shore, fue Dania Méndez y dijo que le había llegado un chisme de que Jawy se burló de la reconciliación de ella y Manelyk González durante las grabaciones.

Por lo que se entiende en el directo que transmitió Dania a través de Instagram, no solo Jawy había hablado mal de las chicas, sino también Karime Pindter. Fue Rocío Sanz del Río, integrante del rality, quien se lo confirmó aunque mencionó que no podía hablar mucho del tema.

Dania Méndez dijo que ya no se iba a dejar de nadie como lo había hecho en el pasado (Foto: Ig/@dania.mndz)

“Ya me había enterado de que se habían burlado de mi y de Mane por la reconciliación”, dijo Dania a Rocío, a lo que ella respondió lo siguiente: “Yo nada más te voy a decir una cosa, eso de la medicina ancestral como que ya deberían meterle una demanda a quien lo esté haciendo”.

Con esa declaración fue evidente que Rocío se refería a Karime, pues durante la temporada pasada ella y Eduardo Miranda, alias Chile, dijeron que habían tomado una medicina ancestral que los cambió para bien y que ya no hablarían mal de la gente.

Asimismo, Dania Méndez expresó con molestia que esta vez no iba a permitir que hablaran mal de ella. “La neta wey yo se los dije y se los digo aquí, yo no me voy a dejar absolutamente de nadie. Si ya me dejé un chin** antes”.

De acuerdo con Rocío Sanz, de Aca Shore, Karime y Jawy se burlaron de Mane y Dania (Foto: Ig/@karimepindter)

“No quiero que se haga esto grande, hasta no ver no creer y si se burlaron o no de mi reconciliación con Mane pues que lástima porque seguramente él está esperando a hacer lo mismo”.

Por su parte, Jawy Méndez no se quedó callado ante las acusaciones que comenzó a recibir después de las declaraciones de la mazatleca, asi que respondió a través de su cuenta de Instagram y dijo que las cosas no habían sido así.

“Hello. Probemos esto de ir resolviendo spoilers poco a poco a ver cómo sale. Empezemos por decir que todas las vacaciones, como en mi día a día no hable de mi ex novia y de Dania, contesté lo que se me preguntó que fue ¿qué harías si por esa puerta entra Dania? y mi respuesta fue: nada, la saludo y platicamos. Mis temas con ella así como con varias personas del show no fueron culpa de nadie más que mía, en el pasado, cuando intentaba hacer y deshacer por más personas y seguramente pasará el tiempo y se resolverán. Pero mejor vean la tempo cuando salga, se les quiere”, expresó el influencer en un post de la cuenta notishore y familiashore.

Jawy respondió a la polémica con Dania a través de un comentario en Instagram (Foto: Ig/@jawymendez_oficial)

Algunos internautas que siguen de cerca a los participantes de Aca Shore aseguran que, con ese comentario Jawy se estaba refiriendo a su ex pareja, ya que en la temporada 7, la pelea comenzó entre Dania y Manelyk, aunque después él interfirió de una manera inadeacuada. Pese a que nunca se supo el motivo real por el que se dio la disputa, las chicas ya lograron arreglar sus diferencias, mientras que Luis Alejando Méndez no.

