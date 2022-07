A 11 años de la muerte de Amy Winehouse: las canciones que siguen siendo éxitos

Amy Winehouse en concierto en 2008 (Foto: Dan Kitwood/Getty Images)

Con una increíble e inconfundible voz, Amy Winehouse se convirtió en figura emblemática de los genéros R&B y Soul y aún sigue en los corazones de quienes amaban su música.

Este día se conmemoran 11 años de su partida, pues la artista fue encontrada sin vida en su departamento un 23 de julio de 2011 por problemas relacionados a las adicciones.

Lamentablemente, Amy se convirtió en una artista más del Club de los 27, llamado así por una cadena de celebridades que murieron a esa edad en distintas épocas, tal es el caso de Jim Morrison de The Doors o Kurt Cobain de Nirvana.

Pese a que ha pasado más de una década desde su muerte, la cantante británica permanece vigente en la vida de antiguas y nuevas generaciones, ya que varias de sus canciones siguen acumulando millones de visitas.

Back to Black

Video Back to Black de Amy Winehouse (Foto: captura de YouTube)

Uno de sus éxitos llamado Back to Black tiene aproximadamente 481 millones de reproducciones en Spotify mientras que el videoclip en YouTube cuenta con mas de 781 millones de visualizaciones.

“Tú vuelves con ella y yo vuelvo al negro”, una canción llena de dolor y desamor que tiene un oscuro trasfondo, pues Amy la escribió luego de que Blake Fielder volviera con su ex pareja.

Fue el tercer sencillo del álbum que se estrenó en 2007, escrito por ella y por Mark Ronson. El video finaliza con el supuesto funeral de la artista y con la frase “Que en paz descanse el corazón de Amy Winehouse”.

Rehab

Amy Winehouse y su pareja Blake Fielder ( Foto: Michael Buckner/Getty Images)

Otro de sus mayores hits fue la canción Rehab, que cuenta con 327 millones de reproducciones en la plataforma musical y en YouTube tiene poco más de 300 millones de vistas.

Según la revista Esquire, la letra fue escrita por Amy en tres horas y surgió tras el duelo de la ruptura con Fielder, lo que la llevó a refugiarse en el alcohol para olvidarlo.

Además, también se inspiró en las personas que le dijeron que debía internarse en una clínica de rehabilitación debido a que, supuestamente su ex pareja Blake, la habría sumergido en el mundo de las drogas.

La británica ganó tres Grammy por Rehab: Mejor Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina.

You Know I’m No Good

Amy Winehouse en concierto ( REUTERS/Juan Medina/File Photo)

Finalmente, la canción You Know I’m No Good se reprodujo más de 288 millones de veces en Spotify, aunque en YouTube se visualizó poco más de 300 millones de veces.

La composción musical fue otra de las que Amy dedicó a Blake Fielder, sin embargo, en esta ocasión lo hizo como despedida, pues la canción estuvo basada en los momentos más oscuros de su relación.

Fue producida por Mark Ronson y se traduce como Sabes que no soy buena. En el video se observa a la artista bebiendo mientras enfrenta a su esposo por haberla engañado.

Tras 11 años de su muerte, canciones como estas han logrado posicionarse en un lugar irremplazable, tanto que muchos de su seguidores la recuerdan con amor y admiración.

“11 años sin Amy Winehouse. Que hubiera pasado si...? Fuimos privilegiados de haber escuchado su talento, dos discos en vida bastaron para dejar un legado permanente. Espero y haya encontrado la paz que aquí siempre busco. Siempre eterna Amy”; “Se cumplen 11 años de su fallecimiento. Amy Winehouse sigues brillando más que nunca”, han sido las palabras de algunos fans en Twitter.

SEGUIR LEYENDO: